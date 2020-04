El presidente Martín Vizcarra, a través de un mensaje a la nación, anunció este jueves 2 de abril que se endurecerán aún más las medidas de circulación en lo que resta del estado de emergencia, a través del ‘pico y placa’ de género que busca mitigar el avance del nuevo coronavirus.

“Lunes, miércoles y viernes solo saldrán los varones. Mientras que martes, jueves y sábados, solo mujeres. El domingo será restringido para todos”, explicó el mandatario. Pero, ¿cuáles son las implicancias de esta disposición y cómo afecta a la comunidad transgénero, que ya viene siendo vulnerada desde el inicio de la cuarentena nacional?

Para la comunidad transgénero en el Perú, la medida decretada por el presidente Vizcarra supone un vacío legal para ellos que, por falta de una ley de identidad de género en el Perú, pueden verse expuestos a maltratos y violencia por parte de los agentes policiales y militares.

De acuerdo a los últimos datos recogidos por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONU Sida), solo en Lima, existen 25 000 personas transgénero; la mayoría en situación de vulnerabilidad y que subsisten a base de donaciones, ya que gran parte de ellas ejerce el trabajo sexual y que, durante el estado de emergencia, se ven imposibilitadas de generar ingresos. Por ello, la medida dictada por el mandatario afecta directamente a esta comunidad.

Mujeres trans

‘’La represión policial que va a haber en los próximos días con las personas transgénero que no hayan cambiado el nombre en sus DNI, que son la mayoría, o las personas que sí hayan podido cambiar su nombre, pero que en su DNI aún figure masculino o femenino es un atentado contra los derechos humanos’’, señala la activista trans Miluska Luzquiños a La República.

En esta línea, Marco Pérez, psicólogo y activista trans, hace hincapié en que falta una ley de identidad de género. “Yo quiero salir en el día que le toca a los varones porque me identifico como masculino, pero en mi DNI dice F (femenino). Eso quiere decir que, si me detienen habrá todo un problema porque no tengo cómo sustentarlo”, explica. Por otro lado, cuestiona qué sucederá con las personas de género no binario; es decir, que no se identifican como hombres ni mujeres.

¿Qué es una persona trans?

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ser una persona trans quiere decir que la identidad de género de la persona no corresponde con el sexo biológico que le asignaron al nacer. “Las personas trans construyen su identidad independientemente de tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas”, precisa.

Ser trans en Perú

En el Perú, donde no existe una ley de identidad de género, el DNI de una persona trans indica que es de sexo (biológico) femenino o masculino. Sin embargo, su corporalidad o vestimenta puede no coincidir con esta descripción. Por ello, si la Policía y el Ejército no reciben orientación sobre el tema, sus agentes pueden cometer, por desconocimiento, abusos de autoridad y maltratos contra la comunidad.

Durante la conferencia, Vizcarra aclaró que esta medida de restricción de tránsito no excluirá a las personas transgénero. “Somos un Gobierno inclusivo, no tengan ningún temor”, manifestó. Sin embargo, para Javiera Arnillas, actriz y activista trans, esta declaración se hizo ''con titubeos, sin tener muy claro la diferencia entre identidad de género y orientación sexual. "Es súper necesario que esto sirva como medida urgente para que dentro del Ministerio del Interior haya políticas, en las cuales se eduque a los miembros de las FF.AA y a la Policía para que se prohíba cualquier acto transfóbico''.

Por su parte, diversas asociaciones trans feministas emitieron un pronunciamiento que condena la medida tomada por el presidente Vizcarra y pide la aprobación de la Ley 790-2016 de identidad de género que señala que esta medida ''excluye e invisibiliza a una población históricamente vulnerada por la violencia machista que hay en nuestro país y por no tener una Ley de Identidad de Género. Nos preocupa el hecho de que la foto y sexo que aparece en el documento de identidad de una persona no necesariamente va a coincidir con la apariencia física y se le niegue el derecho a comprar alimentos o sea detenida por desacato''.

PNP y FF. AA. vulneran los derechos de las personas trans durante estado de emergencia

Gahela Cari Contreras, excandidata transgénero al Congreso de la República, se pronunció sobre la nueva orden de tránsito, y no dudó en dirigirse al presidente Martín Vizcarra y expresarle su preocupación sobre cómo se garantizará el derecho de las personas trans, si hasta el momento ha quedado evidenciado que las fuerzas del orden han venido vulnerando sus derechos.

“A lo largo de la cuarentena, han habido una serie de casos donde se ha vulnerado el derecho a la identidad de las personas trans y hemos sido sometidas a burlas y humillaciones. Por eso, nos surge la duda de cómo el Gobierno va a garantizar lo que acaba de decir verbalmente el presidente de la República”, cuestiona Cari.

Cabe recordar que desde hace uno días circulan en las redes sociales dos videos en los que agentes policiales humillan y se burlan de la identidad de mujeres trans. Según se observa, una de ellas al ser detenida por infringir el aislamiento social obligatorio, es obligada a decir “quiero ser hombre”, mientras es víctima de las burlas de los policías.