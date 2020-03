‘Yo perreo sola’: ¿qué tan feminista es la nueva canción de Bad Bunny?

El último viernes 27 de marzo, Bad Bunny presentó, a través de Youtube, ‘Yo perreo sola’, canción presente en su nuevo material discográfico ‘YHLQMDLG’.

Los seguidores del cantante de reggaetón destacaron el mensaje del nuevo tema, que condena el acoso y reivindica el derecho de las mujeres a ser libres en la pista de baile. Algunos, incluso, lo consideraron feminista. ¿Qué otros mensajes esconde el nuevo material de Bad Bunny? ¿Se trata del nuevo aliado del feminismo?

En los primeros de ‘Yo perreo sola’ se observa a un niño mirando la televisión en el medio de una habitación con temática retro. El pequeño, ataviado de un gorro con orejas de conejo, toca la pantalla y un nuevo espacio, mucho más moderno y con Bad Bunny vestido de mujer, aparece para tomar el plano completo del videoclip.

El reggaetonero hace una fonomímica con la letra de su canción interpretada por la cantante urbana Nesi y baila de forma sensual mientras un grupo de hombres intentan acercarse a él. El beat final de la primera estrofa marca el rechazo por parte de Bad Bunny hacia los varones que quieren bailar con él. Así empieza ‘Yo perreo sola’, la canción que muchos usuarios en redes sociales han catalogado como feminista.

Se trata de la primera vez que en un videoclip de reggeatón, las piscinas y las chicas semidesnudas fueron reemplazadas por un cantante travestido, un cartel de ‘Ni una menos’ y, un mensaje que, lejos de incitar al acoso de los hombres hacia las mujeres en la dinámica que implica bailar este género musical, condena este tipo de actos y grita: ''Que ningún baboso se le pegue''.

''Es transgresor. ¡Vamos! En la cultura del reggaetón, es la primera vez que se ve a un reggaetonero travestido. Me parece que la frase ‘Ni una menos’ tiene un significante bastante amplio y fuerte.'’, comenta Ayesha Dávila, activista y comunicadora feminista.

Una de las primeras imágenes de Bad Bunny vestido de mujer en el videoclip de 'Yo perreo sola''. Créditos: FMDOS.

Sin embargo, y más allá del alcance positivo que pueda tener este tipo de representación en un género musical considerado generalmente machista como es el reggaetón, es importante no dejar de tener una mirada crítica hacia los mensajes no tan visibles en el videoclip.

''He leído muchas apreciaciones y suposiciones respecto al vídeo; como que es feminista, que visibiliza la lucha trans, que es dragqueen, etc. Sin embargo, el cantante no ha manifestado que lo sea como para asumir ello y hacer esas afirmaciones. Fue un acto de travestismo para representar a una mujer que ‘perrea’ sola. En partes de la canción, escuchamos a una mujer, pero no la vemos, porque en el lenguaje audiovisual del video, la mujer es él''.

Nesi

El hecho de que se escuche la voz de una mujer, en este caso la cantante puertorriqueña Genésis Ríos o Nesi, también generó distintos comentarios. Por un lado, muchos usuarios destacan que se haya incluido y destacado la voz de una artista poco conocida en el ambiente internacional mientras que, por otro, surgieron críticas porque esta no aparece en el videoclip.

No es la primera vez que Bad Bunny utiliza sus canciones para manifestarse por causas como la igualdad de género o la situación política de su país. Recientemente, se estrenó ‘Afilando cuchillos’, una colaboración con Residente (ex Calle 13) en donde exige abiertamente la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricky Roselló. Desde el último viernes 27 de marzo, el cantante ha vuelto a generar impacto con su último tema, que innova y desecha las viejas formas del reggaetón. Un canción que, feminista o no, deja un claro mensaje: ella perrea sola.