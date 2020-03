''Mujer negra, darás a luz con dolor para demostrar que eres una verdadera africana'', así inicia un anuncio emitido en la televisión de Costa de Marfil el pasado 22 de febrero y que ha generado la indignación de cientos de mujeres.

El mensaje continúa con una mujer diciéndole a otra que no sería una verdadera africana si tiene un parto por cesárea o utiliza la epidural. Esta emisión, que promueve la violencia obstétrica, llevó a la feminista Bintou Mariam Traoré a iniciar una campaña en redes sociales con respuestas sarcásticas al anuncio emitido.

Con el hashtag #vraiefemmeafricaine (verdadera mujer africana en francés), Bintou Mariam Traoré inició una movilización digital a la que se unieron sus amigas feministas y que se hizo viral en redes sociales.

El objetivo era responder cómo es ser una ''verdadera mujer africana'' con respuestas irónicas y que buscaban, a través del sarcarsmo, evidenciar la precaria situación de las mujeres frente al matrimonio, trabajo doméstico, la violencia a la que son sometidas, etc.

''La verdadera mujer africana debe sufrir todo y guardar la sonrisa'', ''Una verdadera mujer africana debe procrear al menos un niño varón, si no es decoración en la casa'', ''Si no sufres en tu matrimonio es que no eres una verdadera mujer africana.'', son algunas de los dichos de las feministas.

África

Las respuestas se viralizaron en 24 horas en Facebook, Twitter e Instagram. La feminista que inició con la idea, Bintou Mariam Traoré, señaló a ABC que no esperó que se volviera una campaña y que solo quería compartir su molestia frente al funcionamiento de la sociedad africana.

''Las mujeres que critican cómo funcionan las cosas están [...] por todos sitios, pero son satanizadas y combatidas. Desde hace ocho años que hago activismo en redes sociales, siempre he luchado junto a otras mujeres. Se burlan de nosotras, nos desacreditan, somos insultadas: ‘feministas frustradas’, [...], ‘nunca te vas a casar’'' señala Traoré.

La activista se cuestiona, además, si tras el recibimiento que tuvo la etiqueta ‘vraiefemmeafricaine’, otras mujeres elegirán organizarse o si las autoridades tomarán acciones.