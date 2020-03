Con motivo de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, diversas marchas y movilizaciones se convocaron alrededor del mundo. Chile, país que enfrenta desde octubre un estallido social, no ha sido ajeno a este llamado. Sus colectivos de mujeres se encuentran más activos que nunca y uno de ellos, al igual que lo hicieran Las Tesis, lanzaron un nuevo himno.

Se trata de la versión feminista de la popular canción “Mi muñeca me habló” del programa infantil 31 Minutos. ''Mi muñeca me habló, me dijo: ¡lucha! Dijo que en marzo las mujeres, salgan todas a la calle, que se tomen los espacios, y que nadie más las calle'', dice parte de la letra.

Integrantes del colectivo Callejeras Autoconvocadas de la región del Bio Bio, en Chile, interpretaron al mismo estilo de Las Tesis con "Un violador en tu camino” -que ya ha sido adaptada en diferentes países-, un nuevo himno feminista en las afueras de la Catedral de la Santísima Concepción.

La intervención se realizó el pasado lunes 2 de marzo y se hizo viral rápidamente en redes sociales. La acción fue convocada en el marco de las actividades previas a la marcha convocada por el Día de la Mujer.

''Mi muñeca me habló, me dijo: ¡lucha!, que peleen como mujeres, se rebelen al Estado, digan ‘Chao’ al patriarcado, el feminismo ha llegado'', cantaron las integrantes de Callejeras Autoconvocadas.

31 Minutos

El éxito del video fue tal, que llegó hasta Jani Dueñas, cantante actual de la banda de 31 Minutos, quien manifestó a través de Twitter su emoción por la nueva versión feminista de la canción.

''Las niñas que hicieron la intervención con ‘Mi muñeca me habló' en Conce y le cambiaron la letra me tienen llorando a moco tendido. Las quiero mucho. ¡Invítenme a cantarla con ustedes!'', publicó en la red social. Su mensaje fue replicado decenas de veces con los hashtags #8M y #LaHuelgaFeministaVa.