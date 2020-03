‘Causa Justa’: el movimiento que lucha por la legalización del aborto en Colombia

En Colombia, el debate por la legalización del aborto lidera los temas de opinión pública desde que Alejandro Linares, magistrado de la Corte Constitucional, presentara una ponencia que incluye el proyecto de Ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 16 semanas.

Por ello, más de 45 organizaciones de derechos humanos, colectivos feministas, así como 60 activistas y profesionales de la salud, se unieron a través del movimiento ‘Causa Justa’, que busca promover la libre elección de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos de manera informada y segura.

El aborto es legal en Colombia bajo tres causales: en caso de riesgo en la salud de la madre, por motivo de un embarazo inviable y para situaciones de violación. Sin embargo, hace unos días el magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, realizó una exposición en la Sala Plena donde propuso la despenalización total.

En ese contexto surgió ‘Causa Justa’, el movimiento conformado por decenas de organizaciones, activistas y profesionales que apoyan esta iniciativa a través de la difusión de información verificada, respecto a este derecho reproductivo de las mujeres.

Entre las acciones que promueve 'Causa Justa' destacan las campañas informativas para la población acerca de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Créditos: El Universal.

“El aborto como derecho es un tema de justicia social. Las mujeres que no tienen acceso a un procedimiento seguro, a información completa y verídica, suelen ser las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad económica y social. [...] El tema no es aborto sí o aborto no; es aborto seguro o aborto inseguro”, señalaron las integrantes de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Colombia a El Espectador.

‘Causa Justa’ identificó 90 argumentos a favor de la legalización del aborto que busca comunicar a las mujeres a través de acciones legales, pedagógicas y de movilización social. La campaña usa el color verde para identificarse, al igual que el movimiento feminista en Argentina y cuyo símbolo es el pañuelo que decenas de mujeres atan a sus mochilas o carteras.

Logo del movimiento 'Causa Justa' por la despenalización del aborto en Colombia. Créditos: Articulación Feminista Marcosur.

La campaña en redes sociales ya empezó. Con el hashtag #CausaJustaXelAborto, los usuarios podrán encontrar información confiable y precisa sobre la situación del aborto en Colombia.

''En un país con 400 000 abortos ilegales al año, la @CConstitucional se alista para una nueva batalla por un #AbortoSinCondiciones [...]'', indica uno sus mensajes por Twitter. De esta manera, Colombia se suma al debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, como lo hiciera Argentina, donde el propio presidente enviará el proyecto de Ley al Congreso.