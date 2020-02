Cynthia Nixon, principalmente conocida por interpretar a la abogada Miranda Hobbes en la exitosa serie estadounidense Sex and the City, ha hecho noticia en estos últimos días por ser la protagonista de un nuevo video viral.

La grabación contiene un potente mensaje feminista que visibiliza la presión social que viven las mujeres a diario en relación con su forma de vestir y comportarse.

‘Be a lady’ (Sé una dama) es el título del video viral que protagoniza Cynthia Nixon y que se volvió viral en menos de 48 horas.

La grabación, que contiene un mensaje lleno de feminismo, fue hecha para Girls. Girls. Girls. Magazine, y busca evidenciar la presión social que atraviesan las mujeres al momento de vestirse y comportarse.

''Sé una dama, dijeron. Tu falda es muy corta. Tu blusa es muy pequeña. No muestres tanta piel. Cúbrete'' son las primeras oraciones que se escuchan en el video de casi tres minutos de duración.

La protagonista de Sex and the City realiza la narración mientras desfilan imágenes de niñas, modelos, políticas, actrices y amas de casa obligadas a cumplir determinados comportamientos sociales solo por ser mujeres.

AOC

''Deja algo a la imaginación. No seas tentadora. Los hombres no pueden controlarse a sí mismos. Los hombres tienen necesidades'' continúa el video que, además, demuestra cómo las mujeres suelen ser culpadas de ‘incitar’ la violencia de género por ejercer su libertad de actuar, hablar y vestir.

Durante la grabación, Cynthia Nixon recita algunos fragmentos del poema ‘Be a lady, they said’ (Sé una dama, dijeron) de la poeta canadiense Camille Reinville, cuya obra inspiró el tema central del video, que ya ha sido compartido por miles de usuarias alrededor del mundo identificadas con su fuerte mensaje feminista.