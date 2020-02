Los premios César, el equivalente a los Oscar, a lo mejor del cine francés se llevarán a cabo el próximo 28 de febrero. Entre las cintas con mayor número de nominaciones se encuentra ‘El oficial y el espía’, del director Roman Polanski, con 12 candidaturas.

Sin embargo, diversos colectivos feministas han manifestado su rechazo a la publicidad que ha tenido el filme así como el reconocimiento obtenido por Polanski, acusado por abuso sexual a una actriz cuando esta tenia 18 años, entre otras denuncias.

''No tengo nada claro el mensaje que estamos enviado a la sociedad. Creo, honradamente, que no respetamos a las mujeres. Nuestro cine no ha terminado de consumar su revolución en lo que concierne a las violencias sexistas y sexuales'' indicó Marlène Schiappa, secretaria de Estado de Francia, tras darse a conocer al alto número de nominaciones al filme ‘El oficial y el espía’ de Roman Polanski.

Estas declaraciones fueron acompañadas de un llamado al boicot por parte de diversos colectivos feministas. Alicce Coffin, presidenta de ‘La Barbe’, exhortó a las autoridades de su país, como el ministro de Cultura, a no acudir a los premios César.

La protesta también se esparció por redes sociales como Twitter y Facebook, en donde algunas feministas han hecho referencia al número de nominaciones que recibió el filme de Polanski: ''12 nominaciones para la película, como el número de mujeres que lo acusan de violación y acoso sexual'' y ''¡Vergüenza para los Cesar del cine francés!, fueron algunos de los comentarios.

Como se sabe, la actriz francesa Valentine Monnier acusó al director de violarla cuando esta tenía 18 años. A esto, se suman más acusaciones por parte de otras mujeres, que han salido a la luz recientemente. Por su parte, Polanski ha negado lo señalado por Monnier y hasta afirmó que cometió un error al acostarse con una menor en una sociedad que era más libre y tolerante.

El boicot hacia la producción de Polanski por parte de los colectivos feministas inició en noviembre del año pasado, cuando estos se manifestaron contra el estreno de la película del director que hoy encabeza las nominaciones a los premios César.

Las protestas tuvieron lugar en las calles, y varios cines debieron cerrar durante el estreno del filme. ''Polanski violador'' y ''Distribuidores cómplices'' fueron las frases que pudieron leerse en algunos carteles.