Hoy se cumplen 111 años del nacimiento de Simone de Beauvoir, escritora, profesora y filósofa, quien se caracterizó por defender los derechos humanos y desafiar a la época de entonces hablando del patriarcado, los roles de género, la poligamia, de sexo, aborto, celos y soledad.

De Beauvoir es reconocida actualmente como una de las grandes fundadoras del feminismo, desde la publicación de su obra máxima el “Segundo Sexo” en 1949, en el que se atreve a alzar su voz para criticar la dominación masculina en el que viven sometidas las mujeres y, además, explicar la forma en que la sociedad está organizada.

Hoy en día, el “Segundo sexo” es una obra icónica para el feminismo porque desde su publicación se convirtió en un manifiesto mundial para la emancipación de la mujer. A pesar que la autora tuvo muchas críticas, no dejó de recibir cartas de mujeres donde le agradecían y reflexionaban su frase “No se nace mujer, se llega a serlo”.

¿Quién es Simone de Beauvoir?

Simone de Beauvoir fue una escritora, filósofa y profesora francesa feminista, quien se caracterizó por su lucha hacia la igualdad de derechos de las mujeres, la despenalización del aborto y la liberación sexual.

Nació en París el 9 de enero de 1908. Hija de Georges Bertrand de Beauvoir, quien trabajó por un tiempo como abogado, y de Françoise Brasseur, una mujer profundamente religiosa.

Desde pequeña Simone destacó por sus habilidades intelectuales. En 1925, a sus 17 años, comenzó los estudios superiores en el Instituto Católico de París - donde se dedicaba a estudios matemáticos y de administración -; sin embargo, desde los 15 años sabía que deseaba ser escritora. Así que complementaba su educación en el Instituto Sainte-Marie de Neuilly, donde aprendía más sobre literatura.

En 1926, después de haber culminado sus estudios, empezó a estudiar filosofía. Ya en 1929, se licenció en filosofía con certificaciones en ética y psicología.

Simone de Beauvoir y el feminismo

En 1963, Simone de Beauvoir definió al feminismo como “una manera de vivir individualmente y una manera de luchar colectivamente”.

Durante su relación sentimental con el filósofo Jean-Paul Sartre, la profesora francesa cuestionaba su rol de mujer en la sociedad y muchas veces era tema de conversación con su pareja. Así se vio reflejado en ‘La fuerza de las cosas’:

"Me apetecía hablar de mí misma (…). Empecé a soñar con ello, a tomar algunas notas, y hablé con Sartre (…). ¿Qué había significado para mí ser mujer? Al principio pensé que podría liquidarlo enseguida. Nunca me había sentido inferior, nadie me había dicho: ‘Piensa así porque es mujer’. Mi feminidad no me había supuesto ningún problema. ‘En cierto modo’, le dije a Sartre, ‘para mí nunca ha contado’. ‘De todas formas, no te han educado igual que a un chico: deberías analizarlo más detenidamente’. Lo hice y tuve una revelación: ese mundo era un mundo masculino, mi infancia había sido alimentada con mitos forjados por hombres y no había reaccionado de la misma manera que si hubiera sido un niño. Estaba tan interesada que abandoné el proyecto de una confesión personal para ocuparme de la condición femenina en general”.

Luego prosigue para lanzar una dura declaración: “Este mundo siempre ha pertenecido a los hombres”.

Frases de Simone de Beauvoir

La escritora francesa ha dejado un gran legado para el feminismo de hoy: frases que calan a la sociedad de estos tiempos modernos.

- "El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres"

- "El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos"

- "Conocerse a sí mismo no es garantía de felicidad, pero está del lado de la felicidad y puede darnos el coraje para luchar por ella"

- "Cuando era niña, cuando era adolescente, los libros me salvaron de la desesperación: eso me convenció de que la cultura era el valor más alto"

- "El más mediocre de los hombres se considera frente a las mujeres un semidiós"

- "El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal"

- "El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente".

- "Encanto es lo que tienen algunos hasta que empiezan a creérselo"

- “Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que la libertad sea nuestra propia sustancia”