Matrimonio infantil frustra el futuro de 12 millones de niñas cada año

Este año, se estima que 12.6 millones de niñas sean obligadas a casarse, según datos de Save The Children, Amnistía Internacional, entre otras. Estas organizaciones se unieron en la campaña ''No quiero'', que busca dar voz a las propias menores sobre el matrimonio infantil.

Esta forma de violencia de género supone una especia de condena para millones de niñas alrededor del mundo, quienes son forzadas a dejar sus estudios para dedicarse a las labores domésticas y convertirse en madres a temprana edad.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), un millón de niñas menores de 15 años dan a luz anualmente con todo las complicaciones y riesgos que implica un embarazo y parto a esa edad.

''El matrimonio infantil, temprano y forzado, es una forma de violencia sexual y de género contra las mujeres y es una de las violaciones de derechos humanos más frecuentes en el mundo'', señaló Esteban Beltrán, director de Aministía Internacional España a un medio de ese país.

Niñas en campaña para detener el matrimonio infantil forzado. Créditos: Dressember Foundation.

Pero, ¿cómo se decide y qué hay detrás de las familias que ofrecen sus hijas a hombres generalmente mucho mayor que ellas? ''Se usa a las niñas como ‘moneda de cambio’ para eludir a la justicia (y no responder ante actos de agresión sexual, violación o secuestro) o proteger el supuesto honor de un clan'', indica Andrés Conde, director de Save The Children España.

Sierra Leona el país más pobre con la tasa de mortalidad materna más alta del mundo. En esta nación africana vive Kadiatu Massaquoi, quien a los 14 años quedó embarazada. Actualmente, con 17, tiene do hijos. ''Yo no quería casarme, quería estudiar, pero mis padres me obligaron. Tuve que dejar la escuela y pensé que mi vida había acabado, que no conseguiría hacer realidad mis sueños'', cuenta.

Katiatu formó parte de ''El derecho a ser niña’' un taller de Save The Children, que la hizo ser consciente de las consecuencias que el matrimonio forzado había traído a su vida. ''Hay familias con ocho o diez hijos y no tienen dinero para darles de comer a todos. Por eso ofrecen a las niñas, para que se casen y tener una boca menos que alimentar'', señala.

Kadiatu Massaquoi (azul) fue obligada a casarse cuando tenia 14 años. Actualmente, con 17, es madre de dos hijos. Créditos: Público.

Hadiqa Bashir fue forzada a casarse a los 11 años. ''Mis padres dijeron que sí porque era una buena propuesta, el hombre, de 35 años, era taxista y tenía dinero'', cuenta la joven, quien decidió rebelarse ante sus padres y prometió denunciarlos.

''Les explicaba todas las consecuencias que tendría en mí, en mi educación, en mi salud, en mi mente y en mi futuro'', indica Hadiqa, quien se ha convertido en una de las voceras contra el matrimonio infantil a través de Girls United for Human Rights, su propia organización.