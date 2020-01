La lucha de las mujeres por la igualdad de género, plasmada en el feminismo, fue una de las acciones que más resaltó en en distintas partes del mundo durante la última década. Sus razones y disputas en la política como en el mundo del entretenimiento resonaron a través de las voces de actrices, activistas y congresistas.

Por ello, la plataforma digital Brut, eligió siete discursos feministas como los mejores de la última década. El recuento apuesta por la diversidad ya que incluyó representantes originarias de países como Pakistán hasta Argentina.

Con el inicio del 2020, la plataforma digital Brut, decidió hacer una remembranza de los mejores discursos feministas de los últimos 10 años. Esto, a raíz de la exposición y repercusión que ha tenido el movimiento de mujeres en todo el mundo.

La lista comienza con la escritora Alyssa Royse, quien dio un discurso en la llamada ‘Marcha de las putas’ que tuvo lugar en 2011 por las calles de Seattle, en Estados Unidos. Esta movilización tuvo como consigna el lema ''no es no'', que defendía el derecho de las mujeres a vestir como quisieran sin ser acosadas.

‘‘Puedes mirar mi cuerpo y decir ‘eso me gusta’ o eso ‘no me gusta’, [...] pero lo que no puedes hacer es tocarme’’, enfatiza la escritora. Le sigue Lourdes Hunter, activista neoyorquina quien defendió la elección de las personas trans a vestirse de acuerdo a cómo se identifiquen. ''Tenemos derecho a expresar nuestro género'', indicó.

Uno de los discursos feministas más recordados de los últimos años es de la activista pakistaní Malala Yousafzai en 2013 ante la Organización de Naciones Unidas (ONU)''. ''Me paro aquí [...] no solo por mi misma sino por todos los niños y niñas. Alzo mi voz [...] por quienes luchan por sus derechos a vivir en paz, ser tratados con dignidad, por la igualdad de oportunidades [...].

Malala Yousafzai

Un año después, también ante la ONU, Emma Watson dio un discurso que se volvió viral en redes sociales inmediatamente. ''Mi reciente investigación me dice que la palabra feminismo se ha vuelto impopular. Las mujeres deciden no identificarse como feministas [...] Pienso que es correcto recibir el sueldo que mis compañeros hombres y que es correcto poder decidir sobre mi cuerpo [...], dijo la actriz.

Emma Watson

Como Emma Watson, Natalia Portman fue otra actriz que se pronunció en contra de la desigualdad de género y sobre el acoso de los medios cuando era menor de edad. Portman habló de cómo los tabloides y prensa de entretenimiento inició una cuenta regresiva a su cumpleaños 18 y recibió su primer correo electrónico de un fan diciendo que quería violarla.

En 2017, la poesía de una joven hindú se viralizó en redes sociales por su contundente mensaje en contra de la violencia de género y el patriarcado. ''A los 12 años, las tiras de mi sostén fueron sexualizadas, y a la misma vez, no tenemos derechos sexuales'', recitó.

''Tienen en sus manos el poder de votar por nuestros derechos. [...] Líberennos de las abortos clandestinos, hagan leyes por nuestra salud. Hgan que al aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley'' dijo la congresista Silvia Lospennato, en el cierre del debate por la despenalización del aborto en Argentina.

El recuento continúa con la disertación de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi en 2015 desde un estrado colocado en el Wellesley College de Massachusetts, donde pronunció: ''Nunca acepten ‘porque eres una mujer’ como razón para hacer o dejar de hacer algo'', en un discurso que hablaba sobre los estereotipos y roles de género.