Abel Ortiz: ¿cómo pasó de ayudante de cocina en el Callao a ser dueño de restaurantes en Hong Kong?

Abel Ortiz es un chef que actualmente dirige un emprendimiento peruano en Hong Kong. Su restaurante y pollería ChullsChick destaca por ofrecer los más exquisitos platos de la gastronomía nacional, como el pollo a la brasa. En ese sentido, te contamos la historia de Ortiz y cómo consiguió desarrollarse en el continente asiático.

Su local se ubica en Soho y se caracteriza por combinar productos peruanos y franceses. Ortiz también está pronto a inaugurar una segunda sede, según reveló a la agencia Andina el último 2 de septiembre. Además, se desempeña como chef ejecutivo de otros establecimientos en Hong Kong.

¿Quién es Abel Ortiz, el peruano que hoy es dueño de restaurantes en Hong Kong?

El amor que Abel Ortiz tiene por la cocina se forjó en su casa. Su padre es un cocinero con amplia trayectoria y su madre se dedicaba a vender todo tipo de verduras en el mercado central del Callao. El ejemplo de ambos personajes lo motivó a trabajar arduamente para convertirse en chef.

En su adolescencia, solía acompañar a su madre a La Parada para comprar y, posteriormente, ofrecer lo adquirido en el primer puerto. Al cumplir la mayoría de edad, decidió seguir los pasos de su apoderado y dedicarse a la gastronomía.

Ortiz empezó a trabajar en juguerías y sangucherías del Callao como ayudante de cocina. En 2010, continuó sus estudios en Argentina. Viajó al país sudamericano gracias a que destacó en un concurso culinario.

Tuvo la oportunidad de laborar en el restaurante Central del destacado chef peruano Virgilio Martínez. Además, su talento lo llevó a desempeñarse en esta profesión junto a otras reconocidas personalidades, como Gastón Acurio.

Abel Ortiz cuenta con un local en Hong Kong y está próximo a abrir una segunda sede. Foto: captura de Chullschick.com

¿Cómo llegó Abel Ortiz a Hong Kong?

En 2013, Abel Ortiz ingresó a trabajar en el restaurante Mayta del reconocido cocinero Jaime Pesque. Él primero le ofreció trabajar en Uruguay y, luego, al notar que destacaba, le brindó la oportunidad de trasladarse a la sede de Hong Kong.

Mudarse al país asiático no fue nada sencillo para Ortiz. Solo sabía español, por lo que tuvo que adaptarse a la cultura y aprender inglés para seguir creciendo en la cocina. “Al comienzo fue muy duro por el tema del idioma. He llorado muchas veces al sentir la impotencia al querer desarrollarme en cocina, pero las limitaciones con el inglés a veces no me lo permitía”, declaró en 2019 al programa “Peruanos por el mundo”.

El primer local de Abel Ortiz en Hong Kong

Pero con el tiempo Ortiz aprendió el inglés. Esto le ayudó a posicionarse como chef ejecutivo en tres restaurantes ubicados en el continente asiático. Tras alcanzar estos logros, decidió emprender e invertir en su propio establecimiento.

Así abrió ChullsChick, un restaurante y pollería, en la ciudad de Soho. Antes de iniciar con esta nueva experiencia, el peruano evaluó a los comensales del continente asiático para que su idea de negocio pueda tener impacto.

El pollo a la brasa es el plato principal de su emprendimiento. Otros de los platillos que suelen tener alta demanda son el ceviche, la causa de pescado y el tamal. Según declaró a Andina, desde el principio tuvo la idea de promover la gastronomía nacional en Hong Kong. El éxito que ha tenido con su propuesta culinaria le ha ayudado a abrir un nuevo local, el cual se inaugurará el 7 de septiembre de este año.