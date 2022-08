¿Llegas ajustado a fin de mes? Cocina un rico pollo a la olla con ensalada rusa con solo 15 soles

¡A comer! Las comidas caseras son las mejores y, si nos ponemos creativos, podemos hacer platillos deliciosos a muy buenos precios. Hay muchas formas de preparar este plato, pero aquí te traemos una receta sencilla que no puedes dejarlo de hacer en casa y que rinde para tres personas.

No olvides que ahorrarás más si haces tus compras por semana y no por día. Además, no olvides que los precios son referenciales y pueden variar de distrito a distrito. El costo de los insumos presentados se basa en productos encontrados en el mercado Conzac de San Martín de Porres. Ahora sí, a continuación, conoce todos los detalles.

Ingredientes para el pollo a la olla con ensalada rusa de Mi Receta Mágica:

Ají panca: S/ 1,50

Ajos: S/ 0,50

Sal, comino, pimienta, orégano: S/ 1

Vinagre blanco: S/ 1

Tres presas de pollo: S/ 9

Beterraga: S/ 1

½ kilo de papa blanca: S/ 1,5

½ kilo de zanahoria: S/ 1

Preparación del pollo a la olla con ensalada rusa:

En un recipiente, vierte cuatro cucharadas de ají panca, una de ajos, una de sal, una y media de vinagre blanco, y pimienta y orégano al gusto. Mezcla todo muy bien.

Posteriormente, añade un poco de aceite vegetal y sigue moviendo. Luego, marina el pollo en la mezcla y déjalo reposar por una hora.

En una olla con aceite caliente, coloca el pollo. Por encima, echa el aderezo restante, combinado con un poco de agua. Cierra la cacerola y déjalo cocinar por 30 minutos.

Para la ensalada rusa, pica la papa, la zanahoria y las betarragas sancochadas en cuadrados pequeños. En un recipiente, mezcla todo muy bien y sírvelo con limón y sal. Disfruta el pollo junto a la ensalada y arroz de forma opcional.

