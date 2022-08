Las 10 salchipapas en Lima que debes probar sí o sí antes de morir

La salchipapa es una joya de la comida rápida peruana. A diferencia del pollo broster o las alistas picantes, este exquisito platillo posee una simplicidad que abruma, ya que para su preparación solo se necesitan papas, salchichas y, claro, las deliciosas salsas. Aunque también se le puede añadir huevos, chicharrón, chorizo, plátano frito y otros complementos para mejorar aún más su increíble sabor.

Además, la salchipapa es ideal para compartir con la familia o amigos y resulta la medicina perfecta para aplacar el hambre en pocos minutos. En Lima hay muchos lugares para probarla y fascinarse con todas las variedades que se ofrecen, por eso a continuación te presentamos los mejores ‘points’ salchipaperos de la capital.

TipTop

La especialidad de TipTop, uno de los restaurantes más antiguos de comida rápida en el Perú, es definitivamente la salchipapa. La simpleza de sus papas fritas crocantes acompañadas por una salchicha bien cocida y sabrosa es una combinación ganadora por donde se le mire. Además, ofrecen algunas versiones acompañadas por deliciosos huevos fritos o un chicharrón de pollo imperdible.

Ubicación de sus dos locales: Av. Arenales 2499, Lince / C. Berlín 200, Miraflores.

La salchipapa tradicional de Tip Top. Foto: TipTop.pe

Zimmermann Delishop

Esta salchipapería fabrica sus propios embutidos, por lo que controla la calidad de sus insumos. Ofrece tres tipos de salchichas y crocantísimas papas fritas a las finas hierbas. El costo aproximado de este platillo es de 35 soles.

Ubicación de sus tres locales: Calle Vasco Núñez de Balboa 326, Miraflores/ Montegrande 115 C. C. Chacarilla, Surco/ Av. Mariscal La Mar 1326 Miraflores.

El Vaquerito

En El Vaquerito, ubicado en el corazón del Centro de Lima, se prepara una deliciosa salchipapa que es reconocida por el inconfundible sabor de sus papas. la salchicha que lA acompaña es lo suficientemente salada para otorgar su toque especial al platillo.

Ubicación: Reynaldo Saavedra 2585, Cercado de Lima.

La vaca negra

En este restaurante especializado en parrillas, ofrecen una riquísimas salchipapas acompañadas de bife ancho, chorizo de finas hierbas y salchicha Frankfuter.

Ubicación de sus dos locales: Jr. Carlos Arrieta 299, Barranco/ Calle Mercaderes 322 Surco.

La salchipapa de La vaca negra. Foto: La vaca negra/Facebook

Perros & Papas

Este local de Miraflores se caracteriza por ser uno de los que más opciones y variedades te ofrece, ya que tienen hasta 24 salchipapas diferentes, además de 12 cremas para elegir. Puedes acompañar este platillo con pollo, lomo, salchicha huachana, etc.

Ubicación de sus dos locales: Calle Berlín 511, Miraflores / Av. Ayacucho 412, Surco.

Bar Múnich

El Piano Bar Múnich es un espacio bohemio ubicado en el corazón de Lima, reconocido por su riquísima salchipapa que está hecha de cuatro tipos de salchicha alemana: la gigante, la blanca, la cervalat y el chorizo ahumado, todo acompañado por una jarra de cerveza y piano de fondo.

Ubicación: Jirón Quilca 150, Cercado de Lima 15001.

La salchiapa del Bar Munich ofrece 4 tipos de embutidos. Foto: jama.pe

Epicentro

En esta salchipapería se prepara este platillo con la papa natural (no procesada), en cortes largos y crocantes. La salchicha es jugosa y viene en cortes diagonales bastante largos, de manera tal que dejan sentir el sabor del embutido y no se achicharra, pues si el corte es muy chico se quema y no se siente la textura y el gusto.

Ubicación: Jr. Leoncio Prado 927, Magdalena del Mar 15086.

Lima Obrera

El fuerte de Lima Obrera es que ofrece una gran variedad de salchipapas y variantes que, por supuesto, conservan la esencia salchipapera: combinar papita frita con algún otro elemento picado y acompañado con salsas.

Ubicación: Av. José Gálvez 1301, Cercado de Lima.

Salchipapa en Lima Obrera. Foto: Lima Obrera/Facebook

El Enano

La salchipapa hecha de crocantes papas y deliciosos embutidos es la especialidad de esta fuente de soda. Además, en El Enano se vende también una gran variedad de juegos que complementan tu experiencia gastronómica.

Ubicación: Jr. Arica 490, Miraflores 15074.

Glotons

En Glotons, el plato de salchipapa es súper completo, alcanza hasta para cuatro personas y no es tan costoso. Las papas son doraditas y las salchichas tienen un sabor increíble.