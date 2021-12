Cena navideña: técnicas y pasos para hornear el pavo de manera correcta

No hay duda de que el pavo al horno es el protagonista de la cena navideña; sin embargo, en ocasiones no suele ser perfecto. Partes crudas, simples y la carne seca son tres de los errores que se suelen cometer al cocinar el platillo. Hornear un pavo es una tarea que requiere atención para que no se queme o seque. Por tal motivo, en esta nota te brindaremos el paso a paso y las técnicas que deberás usar para tener la mejor cena en Nochebuena.

¿Cómo se hornea el pavo para la Navidad?

Después de aderezar el pavo al gusto, se debe colocar en una bandeja alta. Las patas del pavo deben estar atadas con una cuerda para que se mantenga en la posición correcta durante la cocción y que el relleno, si en caso cuenta con este, no se salga. Es importante agregarle una capa de mantequilla sobre la piel, por encima de la marinada.

Atar las patas del pavo ayudará a la cocción. Foto: buenazo

Logra que la carne sea jugosa con una cocción pareja

En la mayoría de casos, cuando el pavo se saca del horno, el pecho tiende a estar seco o las piernas algo crudas. Para evitar estos inconvenientes se debe rellenar la cavidad interna del animal. Esto hará que la cocción de la pechuga y las piernas se retrasen.

Rellenar el pavo ayudará a que la cocción sea pareja. Foto: decomida

El tiempo correcto para hornear el pavo

Los minutos en los que debe estar el pavo en el horno dependen del peso y tamaño del ave. Solo se recomienda prestar mucha atención a la cocción y tener el horno a 180 °C y girarlo cada 30 o 20 minutos. Para los pavos pequeños se recomienda que estén en el horno dos horas o dos horas y media; para los pavos de 12 kilos se recomienda unas cuatro o cinco horas.

Técnicas para saber si el pavo está listo

El termómetro: se debe clavar esta herramienta en la parte donde se quiere saber la lectura, como el pecho, ala o pierna. Si indica que está a 165 °C, quiere decir que está listo.

Pinchar el pavo: después de estar dos horas en el horno, se debe usar un trinche para pinchar las partes con más carne, como la pechuga. Si sale un líquido rosado (rastros de sangre), quiere decir que aún le falta; en cambio, si sale jugo sin rastros de sangre, quiere decir que está listo.

Prueba del cuchillo: debes atravesar la carne delicadamente, hasta tocar el hueso, sacarlo y tocar la punta del cuchillo. Si esta está tibia caliente, la cena está lista. Si está tibia, debes retirar el pavo después de unos 15 o 20 minutos. Si está fría, deberás esperar media hora o más.

Logra que el pavo esté dorado

Esto depende de la temperatura. Si es muy alta, es muy probable que se queme la piel. Para evitar estos inconvenientes, se debe cubrir el pavo con papel aluminio durante la primera parte de la cocción. Una de las técnicas para que el pavo salga dorado es frotar jugo de limón a toda la piel, también ayudará a que esté ligeramente crocante.