Pisco peruano: ¿cuáles son sus variedades y que uvas pisqueras tenemos?

Pisco acholado: Es el obtenido de la mezcla de uvas pisqueras, aromáticas y/o no aromáticas; mostos de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas; mostos frescos completamente fermentados (vinos frescos) de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas; piscos provenientes de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas.