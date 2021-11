¿Consumo excesivo de gas? Consejos prácticos para ahorrar en la cocina

Debido al constante incremento del gas y la cercanía de las fiestas navideñas de diciembre, muchas familias y amas de casa están buscando la manera de ahorrar su consumo. Pero, ¿sabías que detalles como el material de los utensilios de cocina, el tamaño de las ollas y la temperatura previa de los alimentos antes de su preparación incrementan la cantidad de gas a utilizar para la cocción?

En esta nota te mencionamos muchos de los aspectos que debes tener en cuenta para economizar tu consumo de gas y no afectar demasiado tu bolsillo: repara en cómo el producto distribuye el calor es una forma inteligente de ahorrar. Además, recuerda que en diciembre, la cantidad de manjares dispuestos para las fiestas de fin de año es bastante amplia y un par de tips nunca vienen mal.

Asegúrate de calentar y cocinar con ollas tapadas

Este es uno de los consejos para ahorrar gas en la cocina más básicos. Cuando estés calentando con tus ollas, tápalas para que el calor se almacene en el interior y no escape. Esto hará que los alimentos se cocinen más rápido y que el gasto de gas sea menor. Además, tenerlas correctamente tapadas durante la preparación permite que se conserve mejor la temperatura y la comida.

Utiliza ollas de acero inoxidable

Para el ahorro de gas, debes saber que las ollas de barro no son la mejor opción. En lugar de ellas, opta por las ollas de acero inoxidable, que conducen mejor el calor y calientan más rápido. De esa manera, gastarás menos gas.

Aprende a economizar el gas de modo efectivo. Foto: difusión

Elige ollas y sartenes de aluminio de alto espesor

El aluminio es un componente excelente para utensilios de cocina, incluso mucho mejor que el acero, porque garantiza una gran conductividad de calor dentro del utensilio. Estas deben tener un alto espesor en las paredes y un diseño industrial adecuado.

Usa una olla de presión

La olla de presión puede ser ideal para cocinar en el menos tiempo, a comparación de lo que nos tomaría una olla tradicional. Por ello, te recomendamos cocinar la mayoría de las cosas en ella por esta ocasión. Así tendrás un ahorro de hasta el 50% del gas.

Utiliza ollas y sartenes más grandes

Usar ollas y sartenes mucho más grandes que el tamaño de tu hornilla permite calentar mucho más rápido, permitiendo que tus utensilios no permanezcan demasiado en la estufa, y el consumo de gas será mucho menos de lo esperado.

Cocina con productos que tengan un efecto horno

Al elegir este tipo de productos, ahorrarás tiempo en el proceso de preparación. Puedes reconocer que una olla o sartén te permitirá ahorrar gas si, al cocinar con ellas, logras tener una cocción rápida, incluso estando a fuego mínimo.

No uses el horno

Es sabido que el horno facilita muchas recetas y dota al producto de un sabor renovador; pero de no ser necesario, mejor no uses tu horno, ya que gasta demasiado gas de tu tanque estacionario. Te recomendamos hacerlo todo en la estufa o, incluso, en tu microondas.

Evita usar alimentos congelados

En caso de tener alimentos para cocinar en el congelador, sería recomendable sacarlos antes para que, al momento de llevarlos a la estufa, estos no tarden tanto en la cocción, usando menos gas.

Moderniza tus equipos

Sustituye los equipos que funcionen con piloto de flama continua por aquellos que se activan solo al momento de usar el gas (pilotos electrónicos). Tus estufas, calefactores o calentadores de agua te lo agradecerán, al igual que tu bolsillo.

Cuida el nivel del fuego

Muchas veces podemos pensar que mientras más alta esté la flama, los alimentos quedarán mejor o terminaremos de cocinar más rápido. Procura que la llama no sobresalga de las orillas o bordes de la olla, sino que queden en el medio de esta. De esa manera, el gas estará bien aprovechado.