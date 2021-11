El limón: conoce sus variedades, características y usos

El limón es uno de los frutos más utilizados en el Perú. Se emplea en ensaladas, salsas y en platos nacionales como el ceviche. Además, su alto contenido en vitamina C lo convierte en un potente antioxidante. Cuenta con diferentes variedades, pero el que es considerado como símbolo de la identidad gastronómica peruana es el limón sutil.

Este fruto se caracteriza por su sabor, el cual es agrio o ácido. Tiene una forma semiesférica y su cáscara es gruesa y lisa de color verde o amarilla, Cabe destacar que los limones de color verde suelen ser más pequeños.

El limón: variedades, características y usos

El limón pertenece a la familia de las Rutaceae. Este fruto se cosecha en el país durante todo el año, puede conservarse en temperatura ambiente y su tiempo de vida es de 40 días. Se utiliza tanto el zumo como la cáscara, ya que ambos se emplean para preparar bebidas o ensaladas, y para aromatizar comidas y postres.

Si bien no provee de proteínas ni de grasa, de su cáscara se puede obtener aceites para la producción de artículos cosméticos. Además, es un fuerte antioxidante debido a su alto contenido de vitamina C. De esta forma, contribuye a la funcionamiento normal del organismo. A continuación, te contamos las principales variedades de este fruto que no deben faltar en tu alimentación.

El limón es un fruto importante para la economía peruana. Foto: La República

Limón sutil o peruano

De todas las variedades, el limón sutil es el más ácido. Este fruto es también conocido como limón peruano, limón mexicano o limón de pica. Es proveniente de Asia y llegó al Perú a través del contacto con los españoles, pero con el transcurso del tiempo obtuvo identificación peruana.

Limón amarillo

Presenta una apariencia similar a la lima, pues tiene una cáscara gruesa y su jugo es más dulce que ácido. En el Perú, su distribución es reducida, ya que es típico de otras latitudes. Se suele utilizar para preparar postres o dulces. También condimentan ciertos salteados y en ocasiones sustituye al vinagre en los aderezos para las ensaladas y verduras.

El limón amarillo tiene un sabor menos agrio que el limón sutil. Foto: El Popular

Limón Tahití

El limón Tahití es muy similar al limón peruano, pero se diferencia por su tamaño, ya que es más grande, no tiene semilla y es menos ácido. Es solicitado en el mercado internacional y en los últimos años su cosecha se ha extendido en las regiones de la selva, como San Martín. En esta región se han desarrollado proyectos agroexportadores de consideración.

Asimismo, destaca su fragancia y abundante zumo. Se utiliza para en la preparación de bebidas y como decoración.

El limón Tahití se siembra en algunas regiones de la selva. Foto: Goresam

Limón cidra o rugoso

Este fruto se caracteriza por ser rugoso, grande y tener un aroma intenso. Además, tiene el tamaño de una naranja y su cáscara se suele utilizar para dulces y confitados. Es popular en las regiones de la selva.

¿Qué características tiene el limón?

El limón se destaca por su sabor ácido o agrio. Tiene cáscara gruesa y forma esférica, la cual suele ser de color verde intenso o amarillo. El zumo de este fruto se esparce en pequeñas vesículas que se agrupan formando gajos.

Beneficios del limón

Además de ser una fuente rica de vitamina C, el limón cuenta con las siguientes propiedades.

Potasio

Flavonoides

Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B5

Vitamina P

Sodio

Magnesio

Calcio

Hierro

Fibra

¿Cuáles son los usos del limón?

En el Perú, el limón sutil es la variedad que más se utiliza en la gastronomía, sobre todo en la cocina marina. También es un ingrediente crucial en el ceviche o la salsa de cebolla. Asimismo, es utilizado para darle sabor a platos como el caldo de gallina o a postres como las empanadas.

El limón también se usa en cocteles como el pisco sour. Por eso, es importante reconocer las variedades y sus características, pues de esta forma será muy útil en la preparación de comidas y bebidas.

Las aplicaciones del limón no se limitan a la cocina, ya que también se emplea para lo siguiente: