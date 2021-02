Como todos los años, cada primer sábado de febrero se celebra el Día del Pisco Sour en Perú . Durante esta jornada, diversas ciudades organizan eventos relacionados al trago bandera. Sin embargo, debido a la pandemia de la COVID-19, las actividades que generen aglomeración de personas quedan suspendidas.

No obstante, no hay excusa para no disfrutar de una copa de pisco sour en casa. Conoce aquí cuáles son los ingredientes y cómo preparar este trago en tu hogar .

¿Cuándo es el Día del Pisco Sour?

El homenaje al cóctel peruano se oficializó mediante la Resolución Ministerial n.° 161-2004-PRODUCE, que declara el primer sábado de febrero de cada año como el Día del Pisco Sour a nivel nacional

Asimismo, en 2007, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura (INC).

Origen del Pisco Sour

Su nombre proviene de la unión de las palabras pisco (bebida) y sour (referencia a las cócteles hechos con limón).

Según las costumbres peruanas, esta bebida apareció por primera vez en 1920 en el bar Morris , el cual se ubicaba en la calle Boza, actualmente Jirón de la Unión. Sin embargo, este trago se hizo popular en 1993, cuando era parte del catalogo de cócteles del Maury Hotel. En este lugar, se añadió la clara de huevo y amargo de angostura a la receta original.

Ingredientes del Pisco Sour

Para preparar Pisco Sour se necesitan los siguientes elementos:

Pisco

Jarabe de goma

Limones

Huevo

Hielo.

Receta del Pisco Sour

Las medidas para preparar el Pisco Sour varían según el número de personas. Esta receta equivale a dos vasos de la bebida nacional .

Tres onzas de pisco

Dos onzas de jarabe de goma

Una onza de zumo de limón

Una onza de clara de huevo. Una manera rápida de obtener este ingrediente es golpear ligeramente un extremo del huevo hasta que se quiebre. Luego, colocar en un recipiente para conseguir únicamente la clara.

12 cubos de hielo

Preparación

Puedes realizar el procedimiento con o sin licuadora, debido a que esta puede ser reemplazada por una coctelera o un recipiente.