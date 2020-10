Cóctel por el Bicentenario, la bebida inspirada en el árbol de la quina [VIDEO]

El árbol emblemático de nuestro escudo nacional, la quina, se ha convertido en el ingrediente principal del cóctel por el Bicentenario que ha preparado el bartender Orlando ‘Koko’ Ávila. Esta bebida fue presentada también en el marco del aniversario 200 de la independencia de Trujillo en diciembre de 2020.

“La idea nació en una reunión de inicio de ciclo en agosto, en la universidad donde dicto clases, y ahí se estuvo hablando del Bicentenario. El profesor e historiador Iván La Riva me preguntó si el amargo de angostura tenía quina y le señalé que sí y quedamos en preparar. Me contactó con un científico que me proporciona la quina pulverizada y la pusimos a macerar por 50 días”, señaló a La República.

El cóctel fue elaborado con la quina que se cultiva en el distrito de Ongón (Pataz), arándanos macerados, agua tónica, jugo de limón, hielo y jarabe de goma. Todos los ingredientes son originarios de la antigua Intendencia de Trujillo.

Finalmente, según comentó Ávila, ya tuvo lugar la presentación de su mezcla ante la Comisión del Bicentenario. Además, precisó que empezará a macerar la quina para poder brindar por los 200 años de la independencia de Trujillo y el inicio de las celebraciones por el Bicentenario del Perú.