¿Es caro ser vegetariano o vegano en el Perú?

Hace seis meses, Dalia (22) decidió cambiar su alimentación por una dieta vegetariana. No comía pescado desde pequeña y no incluía la carne en sus comidas desde hace siete años, por lo que no fue complicado cambiar su rutina. “Ser vegetariano es una forma de ser más amigable con el planeta. La carne consume un montón de agua y genera contaminación. Para una persona, reducir su consumo de carne, tiene un impacto grande en el ambiente”, explica la joven respecto a la motivación para cambiar su alimentación.

En el caso de Rossdela (24), ella llevó un proceso de dos años para llegar a ser vegetariana. “Me empecé a cuestionar muchas cosas sobre los hábitos alimenticios y mi relación con los animales. En ese momento puse una meta personal a mediano plazo de convertirme en vegetariana”, cuenta. Fue en 2018 que cambió su dieta diaria, eliminando la carne.

Para Ayelén (26), el veganismo se volvió una opción cuando por su carrera de Biología conoció de cerca el padecimiento de los animales por el consumo humano y la industria ganadera. “No había necesidad de matarlos (a los animales) para nuestro consumo y si los matábamos es porque era costumbre. Me di cuenta que no quería ser partícipe de eso, y decidí sacarlos de mi dieta y también de mi estilo de vida”.

Andrea (26) es vegana desde el 2013 como un modo de manifestar su respeto hacia los animales. “Siento que la industria maltrata mucho a los animales y para elaborar los derivados también”, destaca.

Desde hace algunos años, el tema de los hábitos alimenticios ha sido muy común en conversaciones de jóvenes y adultos. A esto se ha sumado el debate por el consumo de alimentos de origen animal, lo que ha propiciado el vegetarianismo y veganismo.

Si bien de nombres suenan muy similares, vegetariano y vegano no representan lo mismo. Respecto al primero, es un estilo de vida en que las personas optan por no comer carne ni derivados de animales. No obstante, algunas personas sí deciden consumir huevos o lácteos.

En cuanto el veganismo, es más una postura ética, ya que más allá de no consumir carne animal, tampoco contribuyen con con acciones que afecten a los animales. Por ejemplo, no adquieren productos realizados con cuero, no asisten a circos o zoológicos y están en contra de las corridas de todos. Esto se debe a que consideran que los animales tienen el mismo valor que los humanos.

La guía de un especialista en nutrición

Es importante que antes de iniciar una dieta vegetariana o vegana la persona consulte con un especialista las necesidades de su cuerpo. “Nosotros necesitamos un requerimiento de carbohidratos, proteínas y grasas. Necesitamos el colesterol para producir hormonas, si bien nuestro cuerpo lo produce, necesitamos el consumo del mismo o buenas fuentes de grasas que puedan suplir los requerimientos”, explica la licenciada en Ciencias de los alimentos, Claudia Dolores, en diálogo con La República.

En este caso, la alimentación vegana y vegetariana consiste, principalmente, en el consumo de plantas y la eliminación de las carnes, por lo que habrá una falta de vitamina B12. “La vitamina B12 se encuentra en fuentes animales y si no la consumimos trae deficiencias y, como consecuencia, muchas enfermedades”, señala la especialista.

Por esa razón, se recomienda no descuidar la ingesta de estas vitaminas. Este es un aspecto que tienen muy en cuenta Dalia, Rossdela, Ayelén y Andrea. Incluso, esta última ha reflexionado al respecto y llegado a la conclusión que, “para ser vegano hay que tener también tener un compromiso con la salud, tomar siempre la vitamina (B12). Tratar de tener una dieta que aporte, por lo menos, los nutrientes que necesitas”.

Asimismo, Dolores indica que debe haber una supervisión nutricional, ya que existen personas vegetarianas o veganas que recurren a una dieta con mayor cantidad de carbohidratos almidonados, lo que no contribuye con una alimentación balanceada y con el aporte de nutrientes y vitaminas necesarias.

No obstante, destaca que este tipo de alimentación llega a presentar mejoras en las personas, ya que existe mayor consumo de vegetales y frutas. De todas formas, aconseja que haya un control regular para conocer cómo reacciona el organismo a la nueva dieta.

Mejora en el organismo

Desde que comenzaron con la dieta vegetariana, Dalia y Rossdela han visto una mejora en su organismo. “Siempre he tenido la hemoglobina baja, incluso cuando comía carne. Cuando empecé a ser vegetariana, al mes me hice un examen de sangre y había subido”, relata la primera.

Otro de los efectos que ha visto Dalia es que no se siente hinchada ni le da sueño después de comer, sino que, al contrario, tiene más energía.

Para Rossdela el cambio se dio a nivel digestivo. “Según mi percepción personal, es más fácil que tu organismo digiera comidas como frutas o verduras que la carne porque es un alimento difícil de procesar”.

En todos los casos que ha supervisado la licenciada Claudia Dolores ha podido observar cambios positivos, según explica. Estas mejoras han sido mucho más notorias en casos de personas con problemas de salud, como diabetes o colesterol elevado.

Las personas vegetarianas pueden consumir carbohidratos, proteínas y nutrientes en las cantidades que necesita su organismo. (Foto: TN)

El mito del costo alto

Implementar una nueva dieta ha sido más barato para Dalia. Según cuenta, ha reducido cerca de 150 soles por semana en las compras para ella, su madre y hermano, que también consumen comidas vegetarianas.

Ayelén también tiene una rutina alimenticia que no le genera costos exhorbitantes. “Tengo un presupuesto de 150 a 200 soles al mes para comida y nunca lo sobrepaso, a veces me sobra, y siento que como bastante balanceado”.

Por eso, la joven de 26 años considera que la idea de que ser vegano representa un costo alto es un mito que desinforma a las personas. “La gente mira a los productos que están en supermercados con etiqueta de vegano, pero que son cosas que los veganos no necesitan comer todos los días”.

De igual modo, Andrea considera que ser vegana no representa un presupuesto mayor. “Puedes comer las verduras que no son caras. Los frutos secos sí son un poquito caros. Por ejemplo, el hot dog vegano es un poco más caro que el convencional. Pero si tuviese una dieta con carne, la carne no es tan barata y el pescado tampoco. Sumando todo es el mismo precio como si comprara carne”.

Al respecto, la licenciada en Ciencia de los alimentos indica que, “el movimiento de las industrias ha tratado de generar más necesidades, más suplementos, proteínas y eso aumenta el precio, pero los productos de origen natural no son caros. Entonces, sí se puede mantener una alimentación vegetariana tanto en costo como en una dieta normal”.