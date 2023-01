¡El retiro soñado! Jaze se convierte en bicampeón de la FMS Perú en una jornada de infarto

Jaze se lleva el título de la FMS Perú 2022 y se convierte en el bicampeón de la liga peruana tras quedar primero de la tabla. Pese a perder con réplica en su batalla contra Stick y empatar en puntos con Nekroos, el puntaje acumulado hizo que se llevara el trofeo de esta temporada.

Jornadas antes, el también campeón de Red Bull Perú 2018 anunció su retiro de la liga peruana. En ese sentido, indicó que viajaría a Argentina para explorar su faceta musical con su proyecto Toy Lokazo.

“No sé qué deparará el futuro con las batallas, yo la verdad es que me quiero concentrar en mi otro camino. No es como me despido, pero tengo que pensar un poco las cosas, pero primero festejar esto que es hermoso”, dijo Jaze luego de recibir el trofeo de campeón.

Volvió MC Mochila

Para darle aún más pomposidad a la jornada final, Jaze decidió ir a competir con una mochila en la espalda, estilo que lo caracterizó en sus batallas de plazas y con el que se hizo conocido internacionalmente en el torneo LFP en el 2018.