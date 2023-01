FMS Perú jornada final EN VIVO: ¿quién ganará la temporada 2 de la liga peruana de freestyle?

La segunda temporada de la FMS Perú llega hoy, domingo 22 de enero, a su fin con una jornada de infarto en la que Toy Lokazo (Jaze) y Nekroos disputarán en sus respectivas batallas la posibilidad de alzarse con el campeonato. Ambos empatan con 21 puntos, pero el primero se encuentra arriba de la tabla por acumulación de PTB. Con ese panorama, se enfrentarán a Stick (tercero en la liga) y Vijay Kesh (noveno en la liga), respectivamente. Ambos competidores dependen solo de ellos para asegurar el tan anhelado trofeo, así como su clasificación a la FMS internacional.

FMS Perú: tabla de posiciones

A pocas horas de iniciar la última jornada de FMS Perú, así se encuentra la tabla de posiciones tras disputarse el último viernes 20 de enero la jornada 10.

Toy Lokazo: 21 puntos (2873 ptb)

Nekroos: 21 puntos (2735 ptb)

Stick: 19 puntos (2708.5 ptb)

Black Code: 16 puntos (2722.5 ptb)

Skill: 16 puntos (2688.5 ptb)

Jota: 14 puntos (2366.5 ptb)*

Kian: 13 puntos (2806 ptb)

Diego MC: 12 puntos (2626.5 ptb)

Vijay Kesh: 12 puntos (2452.5 ptb)*

Ghost: 11 puntos (2547.5 ptb)

Jair: 11 puntos (2400.5 ptb)*

Strike: 8 puntos (2337 ptb)*

*Aún están pendientes las batallas de Jair vs. Jota y Strike vs. Vijay Kesh

Tabla de posiciones FMS Perú.

FMS Perú: batallas de la jornada final

En esta última jornada las batallas que definirán el campeonato serán las de Toy Lokazo vs. Stick y Nekroos vs. Vijay Kesh. Con respecto al primer encuentro, aunque que Stick ya no tiene posibilidades de ganar el título, en la jornada 10 dejó en claro que dará un espectáculo para el público, por lo que se espera verlo en unos días con su mejor nivel.

Por su parte, Toy Lokazo (Jaze) —quien ya anunció su retiro tras esta fecha— buscará irse de la liga con un bicampeonato en la espalda, más aún con la confrontación que tuvo con Nekroos el último viernes.

Nekroos está jugando el papel de villano. En esta temporada tendrá como misión desde el minuto uno de la fecha conseguir el apoyo del público. Sin embargo, si alguien sabe batallar bajo esa presión y tiene posibilidad de revertir esa situación, es él.

Toy Lokazo vs. Stick

Diego Mc vs. Kian

BlackCode vs. Skill

Ghost vs. Jair Wong

Strike vs. Jota

Nekoos vs. Vijay Kesh

¿A qué hora es la última fecha de la FMS Perú?

Estos son los horarios de la última fecha de la FMS Perú: