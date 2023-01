FMS Perú: Stick usa temática de protestas a nivel nacional para presentarse ante el público

La jornada 10 de la FMS Perú ha traído una serie de sorpresas, desde los resultados hasta el contenido que pudo exprimirse en cada una de las batallas. Durante el versus que sostuvieron Stick —quien actualmente se presenta bajo el AKA de Anónimo— ante su similar Diego MC, el primero en mención tuvo grandes pasajes de freestyle puro a la hora de presentarse hacia el público asistente en el Mall del Sur, sede que albergó esta fecha de la liga peruana.

El tricampeón nacional empleó algunas barras para mencionar a los protestantes del paro nacional y demostrar, a través de su improvisación, lo que siente al respecto. Los asistentes le mostraron su respaldo al no ser ajenos a lo que sucede en el país.

¿Qué dijo Stick sobre las protestas a nivel nacional?

Durante su presentación en la jornada 10 de la FMS Perú, el freestyler expresó lo siguiente:

“La situación no es extraña, nos están robando desde las entrañas y muchos limeños quieren que ellos se vayan. Ahora son 20 Intis, ahora son 30 Bryan. Y no tenemos que olvidarnos, una policía contratada para cuidarnos, viene alguien de arriba y comienzan a matarnos. ¿Qué es lo que pasa, qué dijeron? Que solo son vándalos y pandilleros, miren los vándalos, están prendiendo fuego y lo apagaron cuando vieron que los ‘tombos’ fueron”, improvisó inicialmente.

Luego agregó: “Eso no se cuenta, país que está en venta, hasta la vista. Y yo no voy a hacer gorda mi vista porque eran campesinos y no eran terroristas (...)”.

¿Cuáles fueron los resultados de la jornada 10 de FMS Perú?

Estos son los resultados que se dieron en la jornada 10 de la FMS Perú: