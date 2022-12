Gonzalo Genek sobre nuevo EP: “Hace tiempo la gente quiere escuchar un rap y ‘La vuelta’ es eso”

Gonzalo Genek tiene más de 12 años haciendo rap en el Perú y desde hace poco ha comenzado a obtener los frutos de su trabajo. Pese a que el género no tiene tanta visibilidad en el país, ha logrado mediante su música un gran cariño de su gente. Prueba de ello es la gran expectativa de su nuevo EP “La vuelta”, que verá luz el 15 de diciembre.

—¿En qué etapa de tu carrera como artista te encuentras ahora mismo?

—Siento que estoy trabajando, haciendo las cosas bien, enfocado en llevar un poco más de profesionalismo a mi trabajo. Hemos trabajo en shows, en giras; he hecho mucha música, pero no la he compartido porque en realidad estaba más centrado en hacer shows masivos para 3.000, 4.000 personas.

Entonces, este año, la etapa en la que me encuentro consiste un poco en ver el lado más profesional. Mucha más gente, no es que me sigan 200 personas, ahora hay más, y tiene que haber más shows y giras. Estoy en eso y es en lo que estoy más concentrado. Pero justo faltando pocos días para que acabe el año tuvimos la decisión de hacer un EP con todo el equipo, lo pensamos.

—Presentarás el EP “La vuelta” después de dos años de tu último álbum.

Este EP, que se llama “La vuelta”, sale este 15 de diciembre. Justo nosotros hicimos un álbum en 2020, llamado “Flama”. Fue en pandemia y ahora estamos con más temas con “La vuelta”.

En No Deal (sello discográfico) he hecho más como afro, como la última canción que tuve, “Cómo si fuera”. Entonces, hace tiempo la gente quiere escuchar un rap y “La vuelta” es eso. Tiene cinco canciones de puro rap y una de afro.

—¿Cómo surgió la idea de sacar “La vuelta”?

—“La vuelta” es la vuelta en realidad. Tiene varios significados. Es un álbum que se me ocurrió de la nada, pero sé que mucha gente está esperando canciones específicas de previos que he soltado durante todo el año, pero un día me levanté y decidí sacar un álbum, y ahí está.

El disco es una selección de canciones. Incluso la canción más vieja de ese álbum la grabé en plena pandemia con Once & Dre y Manu Meza. Se llama “Como si nada”. Es un tema antiguo. Todo el mundo lo ha pedido y recién sale ahorita en este EP, porque aguantar tantos temas no vale la pena. Ya es hora de mostrar un poco más.

—Durante el año fueron dos conciertos autogestionados, el “Millón más na’” en Lima y dos más en otras ciudades. La gente te quiere…

—Es un cariño que en un momento sabía que podía llegar a pasar, pero no así. Realmente es extraño porque en un año las cosas han cambiado abismalmente. Antes me reconocía una persona en la calle. Ahora me reconoce mucha gente en la calle y me quedo sorprendido.

Siento que la gente ha generado un cariño muy bonito y quiero decirles a todos que ese cariño que sienten por mí lo siento yo por ustedes. Siempre he dicho que un artista no es lo que es si es que no tiene el cariño de su gente. Ustedes han hecho que mi música esté presente. Eso no pasaba.

—La gente adquirió las entradas para tus presentaciones en cuestión de minutos. ¿Cómo describes ese momento?

—No sé. Están locos. Creo porque es raro. Lo decía hace poco. Yo vendía en 2017 shows para 200 personas y metía a 10 personas en un show. Al final no me sentía tan bien porque eran 10 personas que estaban yendo conmigo. Entonces no era solo Gonzalo Genek, sino yo y 10 personas más. Y nos tirábamos un mes en vender las entradas. Ahora que de la nada unos 1.500 locos se pusieron de acuerdo para comprar entradas en 15 minutos, para mí fue como “hermano, 1.500″.

Luego, que 3.500 personas compren para el Parque de la Exposición en un día…, pero fue por un descuido de la página. Me siento muy contento y feliz de que el público peruano esté afianzando al artista y que demuestren ese cariño, porque ese amor se pasa entre sus amigos.

—Tu último tema, “Como si fuera”, estuvo un buen tiempo en tendencias musicales en YouTube. ¿Qué significó para un artista independiente?

—Fueron como dos semanas. Siento que fue un logro porque no solamente yo soy el único que hace tendencias, sino otros artistas que lo están haciendo. Me enorgullece, de verdad. Una de las cosas que más hago cuando estoy aburrido con mis amigos es entrar a tendencias de música en Perú. De las 30 canciones te puedo ver unas cinco o seis, hasta más, de gente peruana. Me enorgullece porque se está trabajando bien.

—¿Qué artistas vamos a poder escuchar en “La vuelta”?

—Están Once & Dre en el disco junto con Manu Meza. También están Slowtrack y Daske Gaitán con un tema que se llama “La razón”. Luego está una persona que nadie se esperaba que estuviera en el disco, que es ACO. No hago una canción con él hace muchos años y, bueno, hay un par de compositores, como Mylo en una canción, Blazt y Heavy Coste en el master y mezcla.

—¿Cuál es el tema que más te identifica de “La vuelta”?

Mi preferida se llama “Más tarde” y es una canción que no puedo dejarla de escuchar. Tiene todo lo que en algún momento pensé que debía tener una canción mía. Tiene un sample de Jennifer López que simplemente escuché la pista y dije tiene que entrar ‘JL’ acá. Y el tema es super rapero, tiene scratches, se rapea, se canta, es bien para romper el cuello y feeling.

Dedícale unas palabras a la gente que te sigue y escucha.

En verdad agradezco mucho la paciencia, la compresión de no haber sacado música todo este año, pero también les he dejado un poquito en previas. Gracias a todos por el apoyo, se viene “La vuelta”, un disco que salió en un momento de la nada, un nombre de la nada, pero que tiene muchas cosas importantes porque van a reír, llorar, estar tristes o felices, no sé cómo les ponga el disco y no se olviden que este 15 de diciembre sale. Les mando muchos abrazos y besos.