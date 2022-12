Choque sobre la Red Bull Internacional: “Lo que más quiero es llegar a la final e intentar ganar”

La Red Bull Batalla de los Gallos dará inicio a su etapa internacional este sábado 10 de diciembre desde las 6.00 p. m. en horario peruano y los emociones ya se sienten a tope. Uno de los participantes es Choque, quien ganó la Red Bull Perú y representará al país en México.

El freestyler limeño ya se encuentra en tierras aztecas y habló con mucho optimismo sobre lo que será su presentación mañana. No es la primera vez que participa en una etapa mundial, pues en 2017 debutó dejando buenos pasajes de freestyle puro.

“Creo que va a depender mucho de la estrategia que me plantee ese el día. Si salgo primero y no hay nadie que me escoja, voy con mi cábala que es ponerme primero o último. Si veo que faltan algunos escoger creo que analizaría. Ahorita lo que más quiero es llegar a la final e intentar ganar ”, dijo.

¿Cuándo es la Red Bull Internacional 2022?

La Red Bull Batalla de los Gallos Internacional 2022 se realizará este sábado 10 de diciembre en México.

¿A qué hora comienza la Red Bull Internacional 2022?

Estos son los horarios para ver la Red Bull Internacional 2022: