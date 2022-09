Blackcode sobre la Red Bull Perú: “Me voy a esforzar bastante para ir por el objetivo”

Este sábado 24 de septiembre, se llevará a cabo la final nacional de Red Bull Perú 2022. En ella, los 16 mejores freestylers de la escena peruana competirán por el ansiado título que les permitirá hacerse presentes en la internacional que se celebrará en México.

Uno de los competidores es Blackcode. En conversación con este medio, el rapero venezolano se mostró muy seguro sobre lo que será su participación y aseguró que dará lo mejor de sí.

“El impacto que se ha generado aquí en los competidores es fuerte y (personalmente) no estoy acostumbrado a generarme expectativas. Me desarrollo más por el trabajo del día a día, el esfuerzo personal y me voy a esforzar bastante para ir por el objetivo que quiero”, le dijo a La República durante la rueda de prensa de Red Bull Batalla.

Red Bull Perú: clasificados a la final nacional

Estos son los 16 freestylers que competirán por el campeonato nacional: