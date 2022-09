M2h: “El primer paso era poder vivir de esto y el segundo es hacernos mundiales”

El rap en el país es uno de los géneros musicales menos vistosos. Sin embargo, existen grupos como M2h conformada por Jota Gallardo y Kaeve quienes desde hace un buen tiempo vienen entregando su tiempo a la creación y composición de temas como parte de su trabajo.

Actualmente, M2h es una de las caras del rap peruano y prueba de ello son sus grandes hits que han tenido un gran recibimiento en Colombia, México y Argentina. Lee a continuación la entrevista completa para La República a pocos días del festival Un Millón Más Na.

— ¿Cómo decidieron continuar con el proyecto?

Jota Gallardo: No fue algo que decidimos, fue algo que pasó. Simplemente, éramos los que teníamos la prioridad más clara de vivir de la música y tener un estilo. Entonces con el pasar de los años nos juntamos, decidimos seguir haciendo música y hasta el día de hoy así fue.

— ¿Cuán difícil es insertar el rap como género en el país?

— Kaeve: Todavía es difícil porque seguimos con el trabajo, haciendo merch, música, dándole a la marca para que se haga mucho más viral. Es un proceso largo hacer una empresa que te retorne dinero, pero ha sido mucha constancia de creer mucho en nosotros para que todo esté encaminado.

— Jota Gallardo: Sí, es constancia, disciplina, si eres músico en Perú te tienes que olvidar del apoyo externo de los medios de comunicación. La radio no pasa música peruana de nuevos grupos hace 30 años y están dando la espalda a los nuevos artistas. Entonces es algo que como peruano te tienes que olvidar y dejar de lado. Tienes que trabajar con las herramientas que tengas y con el internet tienes una puerta al mundo entero.

— Kaeve: Igual anteriormente hubo muchos grupos peruanos que ya no existen, que eran muy buenos, que simplemente dejaron de hacer música. Obviamente, uno va creciendo, tiene más necesidades, más gastos y llegas a una edad donde dices: “Wao, la música no me da para vivir como yo quiero”. Pero son pocos los que seguimos intentando y ahora Jota y yo podemos vivir de la música. Aparte, ¿te imaginas si pondrían música peruana en la radio todo el día? En un año tendríamos 15 artistas pegados de Perú, pero no lo hacen porque hay la ‘mayola’ y quieren dinero en el momento cuando no ven que a largo plazo si es que pegamos 10 grupos, las mismas radios pueden hacer eventos con 10 grupos y generar mucho más dinero que cobrándole a cada uno un poquito. Entonces estamos en un país donde falta mucha visión.

—¿A qué apunta M2h actualmente?

— Kaeve: Ahorita estamos yéndonos de viaje bastante seguido, estamos haciendo feats con gente de afuera. El primer paso era poder vivir de esto que ya lo estamos haciendo y el segundo es hacernos mundiales, estar afuera en giras por México, Argentina, Colombia, y también nos gustaría hacer una gira por Perú.

—Estuvieron en Argentina, México, ¿qué sienten al ver que su música llegó a otros países?

— Jota Gallardo: Es indescriptible el sentimiento. Tocar en otros países, ciudades y que conozcan la música, que te pidan canciones y las coreen en verdad es algo que no he podido sentirlo en otro rubro de mi vida. Para nosotros sentimos que es el fruto después de haber sembrado tanto por tantos años.

— Kaeve: Aparte estuvimos en México y en el meet & greet compraron más entradas. Acá (en Perú) pasa lo contrario. Se venden más entradas a general y no a meet & greet. El merch en México se acabó en 15 minutos y se vendió carísimo y venía gente tatuada con M2h, mucha gente. Hay fans de verdad porque allá se vive la música de una manera distinta. Se respira mucho arte y al principio nos sorprendió. En el setlist pusimos temas que pensamos que nadie iba a cantar, pero a la hora de la hora la gente cantaba de todo.

—¿Cómo se inspiran para componer sus canciones?

— Jota Gallardo: Tenemos mil maneras de escribir diferentes hasta el día de hoy. Pero lo que siempre hacemos es sentarnos a conversar de todo lo que sea de nuestra vida, menos música y aunque no estemos viviendo en la misma casa, un porrito, una conversación y nos inspiramos para lo que salga independientemente del género o el estilo que vayamos a hacer.

— Kaeve: Igual es chévere que alguien proponga algo porque si Jota me propone una temática yo me puedo adaptar. Es como cuando ves una película, cuando actúas, eres un actor y estás en una etapa feliz de tu vida, pero tienes que interpretar a alguien malo o alguien que sufre mucho o tienes que llorar. Es igual si yo estoy mal, Jota se adapta y viceversa. Vamos de viaje, pasamos una experiencia y la contamos, es como crear un libro, partes reales y partes de ficción. Hay partes que adornas un poco más, pero al final vendemos una experiencia y digas lo que digas, hay gente que se va a relacionar con el tema. Los que más pegan son los que salen del corazón, los más reales. Cosas que te suceden.

—Un poco complicado el público peruano, a veces es una cuestión difícil lograr sold-outs a pesar de los esfuerzos

— Jota Gallardo: El limeño es el bacán, acá somos muy bacanes. No podemos admirar a alguien por lo que hace. Estamos en conciertos y vemos que la gente mueve la boca, pero no te quiere levantar la mano, gritar. Estuvimos en el concierto de Rels B, de Coldplay, y los dos hicieron esta dinámica de agacharse para que cuando explote la pista todos salten. Poquitos se agachaba, pero nos damos cuenta de que el público limeño tiene esa actitud de que yo soy más vivo que tú.

— Kaeve: Yo siento que soy muy acomplejados acá en Lima. En Cusco la gente gritaba increíble, en Huancayo un montón, en Buenos Aires, Ciudad de México gritaban un montón, pero Lima es súper particular. Karol G también se quejó del público limeño, pero lo loco es que los dos últimos shows la gente ha respondido increíble, han respondido muy bien y han cantado todas las canciones. Supongo porque también tenemos más cancha en los escenarios, depende mucho de cómo el artista se desarrolle con el público.

— Allá en Argentina, claro ejemplo que tenemos en Sudamérica, se toman profesionalmente el papel de artistas

— Jota: Recién tenemos a nuestro equipo después de seis, siete años, pero al comienzo nada, todo lo veíamos nosotros. Desde preproducción, producción y posproducción. Ver cómo ahorrábamos en portadas, videos porque no teníamos tanto presupuesto. Luego cuando estuvimos con una distribuidora, pusieron nuestra música en Spotify, plataformas virtuales, en festivales, empezamos a tener más presupuesto y ahora sí tenemos un equipo.

— Kaeve: Antes de llegar a ello buscamos socios. Nos juntamos con Franco Banda que es nuestro manager y productor, con Chenguedengue nuestro productor también que es ingeniero de mezcla, y empezó como una alianza porque no tenemos para pagarles a ellos. Entraron a nuestro proyecto, se sumaron al team y han puesto tiempo, trabajo. Mucha gente piensa que al tener un equipo de trabajo debes de pagarles, pero si le ofreces ser parte de tu team, como sociedad es distinto porque van a trabajar siendo parte de ello.

¿Cómo se sienten y qué esperan del “Un Millón Más Na”?

— Jota Gallardo: Bien por estar incluidos. Queremos que todos los artistas tanto como nosotros la pasen bien, que el público vea que hay una escena distinta a la que había años atrás, donde solo veían esto como música. Ahora lo vemos como negocio, como mercado, que es lo que pueda dar pie a que esto crezca y que los artistas no tengan que salir del país para hacer su vida tal y como quieren.

— Kaave: Chévere, hermano porque estamos en el festival más grande de rap en Perú. Cuando comenzamos no éramos rap porque éramos ‘pituquitos’. Hicimos nuestra movida en Monterrico, creamos lo de La Pergola porque no nos invitaban a los shows y ahora que se haga el festival más grande de rap en el Perú nos invitan y nos pagan. Entonces estamos felices porque se ve un crecimiento, pero sabemos que falta mucho. Sabemos que es el primer paso para Perú en general y para nosotros.

— Qué bueno porque pese a la trayectoria que han formado continúan bajando a la plaza, hace poco se les vio en Zumba Tu Tema con el Nero Lvigi.

— Jota Gallardo: Claro que sí, el apoyo. Nosotros sabemos que es 100% importante, darle la mano a colegas que lo necesitan, si vamos a bajar a una plaza, bajamos, si vamos a ir a un festival, estamos en un festival, en un escenario, concierto, donde sea, ahí nos van a ver.

— Kaeve: Creo que es valioso estar con el público, estar conectados con ellos y saber cuándo cobrar, cuándo no. Es un poco delicado en Perú porque a veces hemos hecho favores de cantar gratis y viene otro organizador que presenta un evento con entrada y cuando le dices cuánto cobras, te dice: “Oye, pero has cantado gratis allá”.

Entonces se pasan la voz, se quieren hacer los vivos, pero es parte de. En cualquier rubro, en cualquier trabajo te van a querer ‘cabezear’. Por eso tenemos un manager que hable por nosotros y gente que diga: “Así son las cosas”.

— Top 3 de cada uno de músicos/artistas peruanos en general

— Jota Gallardo: el primero, Gian Marco; el segundo, Grupo 5 y el tercero, M2h.

— Kaeve: uno, ‘Zambo’ Cavero; dos, Chabuca Granda; y tres, Gian Marco.