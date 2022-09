Bizarrap aseguró el éxito de “Quédate”: ¿qué parte del coro quiso eliminar Quevedo?

Quevedo, tan popular como “Quédate”, estuvo en el programa “La resistencia” y sorprendió al conductor David Broncano cuando confesó que quiso eliminar una de las partes más simbólicas de la canción. Aseguró, sin embargo, que dio un paso al costado gracias a la insistencia de Bizarrap.

El talento de ambos artistas ocasionó, entonces, que la “BRZP Music session Vol. 52″ vea la luz el 6 de julio de 2022. Pero ¿la versión original de este tema estaba muy alejada del pegadizo coro que ahora es protagonista en las listas de reproducción? ¡Aquí te lo contamos!

Quevedo quiso eliminar el coro de “Quédate”, pero Bizzarrap se lo impidió

“Quédate, que la noche sin ti duele” es el estribillo más entonado del éxito musical. No obstante, era un fragmento que, en un principio, no convencía al cantante canario. Por eso, cuando Bizarrap le preguntó si anularía alguna parte, él no dudó en comentarle su percepción.

Así lo contó ante las cámaras de “La resistencia” y argumentó que el corillo que inicia con “Y nos fuimos en una” le gustaba más. “El otro era muy futbolero, muy como la canción de ‘Waka waka’. Y está guapo, pero no era el tipo de tema que yo quería hacer” , sostuvo Quevedo.

¿Qué le dijo Bizarrap a Quevedo ante la sugerencia?

Las reacciones tanto del público como de Broncano no se hicieron esperar. El conductor resaltó el talante reflexivo del argentino y le regaló, entre risas, un calificativo al joven español: “Estás loco”. Asimismo, le preguntó sobre el rechazo del exponente de las ‘session music’.

“Pero, amigo, esta es la mejor parte”, contestó ‘Biza’, según narró la revelación canaria. “Por eso él es productor y está listo a hacer las letras”, replicó la figura de Movistar +.

¿Cómo habría sonado “Quédate” sin el coro?

Quevedo se animó también a mostrar una de las primeras versiones de “Quédate”: el asombro formó parte de la audiencia.