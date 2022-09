Once & Dre: “Nos llena de orgullo saber que logramos meternos en esta escena”

Perú es una cuna de talentos al hablar de música urbana y, en los últimos años, ha surgido una fusión de géneros musicales que ha llamado mucho la atención. Los autores de ello son Once & Dre Smoke, dos hermanos de sangre que vienen cautivando los oídos de sus seguidores por su música reggae-rap y quienes tocarán en el festival Un Millón Más Na.

—¿Cómo decidieron hacer música juntos? ¿Qué los motivó?

—Once: Para empezar, no todos saben que somos hermanos de sangre. Dre es mi hermano, hijos del mismo padre y la misma madre, entonces, venimos de una familia de músicos, nacimos y crecimos escuchando hacer música a nuestros padres. No fue una misión complicada el hecho de fluir. Era más que nada una premisa que estaba puesta en nuestro destino.

La decisión de formar Once & Dre se dio en 2018. Si bien ya veníamos haciendo música en otros proyectos, Once & Dre nació en 2018 en una propuesta que decidimos conversarla porque teníamos aires de música urbana que ya nos gustaba mucho .

—Teniendo en cuenta que se han montado en diferentes instrumentales, ¿con qué género musical se identifican?

—Once: Creo que personalmente es difícil identificarnos con un solo género porque tanto Dre como yo venimos de una familia de músicos y estamos influenciados de muchos aires musicales. (...) Te puedo hablar de rock, blues, salsa, de muchos sonidos variados en los cuales hemos ido encontrando un camino. Si me preguntas para dónde se inclina Once & Dre como proyecto, creo que estás acertando con la onda del reggae-rap.

PUEDES VER: Freestyler venezolano provoca emotivo momento tras viajar por 4 días para llegar a competencia

—Dre: La idea siempre es innovar. Si bien ya está todo hecho, la idea siempre repetir la fórmula pero dejar una huella, tratar de mostrar tu estilo, mostrar tu color, tu propuesta, idea y concepto. En esa búsqueda estamos y la gente nos está indicando por dónde ir.

—¿Cuál es el tema favorito de ustedes como Once & Dre?

—Once: Difícil, tengo el corazón partido en dos. “Lonely” marca una diferencia por la propuesta de usar un saxofón al final, cosas que son como un arreglo a un estilo más antiguo, tal vez más pasado en términos de estructura de canciones nuevas. Pero también me gustó lo que pasó con “Imagínate”.

—Dre: Para mí una de las que más me gusta es “Solo sabe Dios” porque tuve la suerte de que sea una de las primeras veces que me metí a producir el tema, grabando guitarras, bajos, entonces es como disfrutar mucho. Me gusta mucho el bajo en el reggae. Toqué ese bajito y me encanta cuando lo escucho.

—Se viene el Un Millón Más Na, primer festival al que van a acudir. ¿Cómo se sienten al respecto?

—Dre: Es cierto que es el primer festival con tantos exponentes de esta movida a la cual éramos ajenos hace un par de años. Ahora la gente nos reconoce, para nosotros nos llena de orgullo saber que nos logramos meter en esa escena como queríamos y ahora toca seguir escalando, porque tenemos muchas ganas de llegar cada vez más arriba y seguir creciendo.

—Hace poco hicieron un concierto junto a Valeria Landavere, las entradas se acabaron rápido. ¿Qué sensación les generó?

—Once: Para nosotros fue lindo porque también estamos tanteando cuánto público realmente está fiel a nosotros. Fue bonito descubrir que hay mucha gente esperando escucharnos.

—A tal punto de que recién habían soltado “Géminis” y la gente ya se la sabía...

Eso fue increíble para nosotros. Cantar la canción y ver que ya estaban coreándola toda, para nosotros es como un sueño cumplido y darnos cuenta de que sí está la gente. El apoyo es muy grato y nos impulsa a probar con un poco más de público.

—Dre: Como tú dices, se vendieron las entradas rápido; pero, te soy sincero, el local en el que estuvimos no tenía un gran aforo y tenía una política porque era un bar. Sabemos que hay mucha gente menor de edad que nos quiere, sigue, y sabía que no podía ir. Nos estuvieron escribiendo pidiendo una segunda fecha. Este 25 de septiembre es una oportunidad para que estén.

—¿Cómo hacen para componer y conectarse los dos?

—Once: Casi siempre pasa que si yo escucho algo que me gusta demasiado, vengo y a la fuerza le saco un texto de toda mi letra puesta y le digo para grabar. Como casi forzado.

—Dre: Yo soy más como overthinker, me pongo a pensar y repensar. Sobre la presión, a veces, uno también se exprime, entonces sí, es una mezcla de energías. Con respecto a la inspiración, es algo que pasa cuando estás junto a varios raperos. (...) Es una suerte ser hermanos porque sentimos esa libertad de no estar guardándonos nada .

—Dre, ¿qué pasó con el deseo de niño de convertirte en futbolista?

—Dre: Conocí la música como un estilo de vida. El fútbol también es otro, pero para ser un atleta tienes que dedicarte completamente y yo pasé por esa etapa donde te vuelves profesional o te vas por otro lado. Tuve unos cuantos temas personales que me sacaron, nunca voy a echarle la culpa a nadie porque finalmente debí seguir, pero ahora estoy feliz porque nací para la música.

—¿Cuál es su top tres de artistas peruanos?

—Dre: Creo que el icónico y legendario Pedro Suárez Vertiz es un abanderado. Después en el rap mis respetos a Norick y Pedro Mo, tengo que admitir que son grandes exponentes del hip hop y, para decir que soy peruano, cómo no mencionar a Chabuca Granda por las grandes joyas que nos ha dejado.

—Once: Voy a compartir la de Dre, lo firmo.