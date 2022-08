Freestyler venezolano provoca emotivo momento tras viajar por 4 días para llegar a competencia

El último fin de semana, la movida freestyler fue testigo de un hecho muy conmovedor. Durante la emisión de God Level “Todo o nada”, uno de los participantes causó un momento muy emotivo luego de que el público colombiano lo abucheara en plena competencia.

Transcurría la ronda de los cuartos de final, instancia a la que Blackcode había clasificado tras vencer a Nitro, rapero de Chile. En esta fase, el competidor tuvo que medir su talento contra Lokillo, quien estuvo en condición de local durante el evento. Al término de la batalla, la decisión del jurado favoreció al venezolano y, en seguida, los fanáticos se mostraron inconformes con lo sucedido.

Ante ello, Blackcode, también participante en la FMS Perú, tomó la palabra para dedicarle algunas palabras a los asistentes. En dicho momento, el venezolano contó todo lo que tuvo que pasar para llegar a Medellín.

“Yo me desperté un día muy extraño, me llamaron y me dijeron ‘mira God Level te está buscando, alguien va a faltar y vamos a ver si hay la oportunidad de que tú vayas’. Yo le dije ‘no creo que pueda en avión, no tengo pasaporte, no tengo un modo para viajar’. Me dijeron que la oportunidad estaba. Mano, mira, cuatro días, desde Lima a Tumbes, desde Tumbes a Huaquillas, de Huaquillas a Guayaquil, de Quito a Ipiales. No tengo pasaporte, no tengo nada, vine para acá como pude y yo quería”, expresó mientras el público comenzó a aplaudir.

Tras lo dicho, Blackcode tuvo que enfrentar a Lobo Estepario en las semifinales, fase en la que —finalmente— perdió. Mira a continuación quiénes son los campeones de God Level 1vs1 en toda la historia.

God Level 1vs1: campeones de cada edición