La cantante puertorriqueña Villana Santiago Pacheco, conocida por su nombre artístico, Villano Antillano, hizo historia al convertirse en la primera artista transgénero en ingresar al top 50 global de canciones más escuchadas de la plataforma Spotify. El éxito de la rapera se debe a la “BZRP Music Session Vol 51″, producida junto con el productor argentino Bizarrap. Hasta la fecha, el tema se ubica en el puesto 44 y cuenta con más de un millón y medio de reproducciones en las últimas 24 horas.

La nacida en Bayamón es una de las pioneras del movimiento queer dentro de la música urbana y la colaboración con el popular ‘Biza’ la ayudó a ganar más notoriedad, debido a que, desde el estreno de la canción, sus números crecieron hasta tener siete millones de oyentes mensuales. Además, su último sencillo, llamado “KLK”, estrenado el 15 de julio, ya cuenta con 28.373 vistas en YouTube.

“Quiero servir de inspiración a otras trans”

Villano Antillano manifestó en una entrevista a la agencia EFE que su intención es servir como inspiración a otras chicas de la comunidad LGTBIQ+. “Es un orgullo, no te voy a mentir, porque veo cómo las chicas trans de ahora pueden tener referentes que otras generaciones no han tenido, pero a su vez es una responsabilidad. No quiero estar en el punto de mira todo el rato. Al fin y al cabo soy un ser humano que comete errores”, comentó.

En la misma entrevista, la cantante reveló que conoció al productor argentino en Las Vegas, Estados Unidos, gracias al reguetonero Bad Bunny y que, un par de meses después, le propuso grabar la sesión. “Antes de grabar, no sé cómo se enteraron de que la siguiente iba a ser yo. Y me escribían mensajes, lo que hacía que me pusiera más tensa. Pero una vez ya hecha, reconozco que estoy contenta con el resultado y que la pasé muy rico”, reveló.

Bizarrap el número uno

El éxito de la canción de Villano no se explica sin el apoyo de Bizarrap, quien viene ‘rompiendo’ con cada tema que saca. Actualmente, se posiciona en el primer lugar del Top 50 Global de Spotify gracias a su “BZRP Music Session Vol 52″, producida junto con el reguetonero español Quevedo. Este tema supera los siete millones y medios de reproducciones en las últimas 24 horas. De esta forma se convirtió en el primer argentino que lidera esta lista en la historia.