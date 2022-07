Terco 92 no se autocensura: “El día que tenga miedo de escribir, me retiro del rap”

El rapero peruano Juan Manuel Castillo, mejor conocido artísticamente como Terco 92, es uno de los competidores que buscará saborear el triunfo en “Perú tiene talento”, cuya final se realizara este sábado 16 de julio. Aunque en inicio no fue al programa con las ganas de triunfar, ahora el artista quiere alzar la copa por él, por sus colegas raperos y por Villa El Salvador, distrito del cual se siente muy orgulloso.

Terco 92, quien conmovió a Ricardo Morán con su performance, cuenta que hace unos meses tenía pensado no seguir más en “Perú tiene talento” y que hasta tenía una carta para despedirse de los escenarios. Sin embargo, siente que cada vez que quiere retirarse de la música, Dios le da señales. Debido a ese complicado momento, creó la canción “Como si no me conocieras”, tema con el que pudo llegar a la gran final del concurso y que está en todas las plataformas digitales.

“En abril pasó eso que me quería retirar y yo tenía que estar presentándome en los ensayos de ‘Perú tiene talento’. Yo ya no quería, entré en depresión. Me salió escribir la canción (’Como si no me conocieras’), la presenté y mira, ha sido un ‘boom’. No me lo esperé porque simplemente era un desahogo y así son señales que Dios me da y me dice ‘sigue luchando, no te rindas’”, expresa Juan Manuel Castillo.

El rap y la TV

―¿La calle o la TV? ¿Qué es lo más importante ahora?

Para mí, lo más importante siempre va a ser el mensaje, no el escenario. No importa dónde me pare. He cantado en un bar para cinco o seis personas y he cantado en un escenario de 35.000 a 36.000 personas. Siempre he sido yo mismo, siempre he cantado lo que yo siento, nunca me he acoplado.

―¿Sientes que tu participación en “Perú tiene talento” ayuda a fomentar la unión entre el rap y la televisión?

Es verdad, creo que ha ayudado mucho a que el rap tenga una mejor relación con la televisión. Hasta yo soy muy crítico de la televisión, es una de las razones por la que casi no veo TV. Hay tantas cosas negativas que en realidad no suman. Para un rapero, que es tan evasivo con la televisión, también es importante tener esta oportunidad que da la televisión. Espero que este sea el inicio de una buena conexión entre la televisión y este género del rap.

―Tu tema “Carreando” ya era un éxito en YouTube, ¿cuál fue esa necesidad de llevarlo a un programa?

‘Carreando’ es la manera en la cual muchos raperos empiezan, casi todos se suben a un bus. Hay muchachos de 15 o 16 (años) que están estudiando, pero se solventan ‘carreando’. Y era necesario que el público vea lo que es el rapero. A veces lo ven subir a un carro y lo cuestionan, no le prestan atención o lo juzgan por cómo está vestido, pero no saben lo que hay detrás de él, no saben de sus sueños ni de las metas que quiere cumplir. El mensaje de ‘Carreando’ es no juzgar a la persona a la primera impresión, pensar que solamente están subiendo para mostrar su talento. Un día pueden estar parados en un bus y al día siguiente en ‘Perú tiene talento’.

―¿Has recibido críticas de tus colegas por haber llegado a la televisión?

No he visto críticas, la verdad. Yo soy parte de la movida, sí, pero no estoy tan involucrado ahora. Mis amigos y otros raperos me han apoyado mucho. Gracias a Dios, no he recibido críticas o no he visto que algún colega me haya criticado. Y si es así, pues está bien, no todos pensamos igual. Se respeta la posición de cada uno.

―Ya llegaste a la TV, ¿también te gustaría que tus canciones y tus rimas se escuchen en las radios?

Pues sí, me encantaría que el rap llegue a las radios. En alguna oportunidad mis canciones sí han sonado en las radios, pero me encantaría que sea más notorio, que sea algo normal escuchar rap en la radio. En otros países es normal y acá hay muchos raperos que hacen muy buena música con muy buen contenido. No pido que mi rap sea escuchado, pido que el rap sea escuchado en las radios. Sería un gran apoyo. Así como la televisión está abriéndole las puertas a muchos raperos, espero que la radio también abra las puertas a muchos raperos que la venimos luchando durante años.

'Terco 92' sueña con ganar la final de "Perú tiene talento". Foto: Facebook 'Terco 92'

El concurso

―Para la final, ¿vas a interpretar uno de tus temas o vas a crear uno para esa fecha?

Sinceramente, no lo sé. Porque si miran mis presentaciones anteriores, no han sido pensando en ir a competir, sino que han sido más que todo un desahogo. Siento que el corazón me guiará para saber que voy a presentar. Si escribo algo nuevo, que es lo más probable, quisiera que me fluya, que sea algo que quiera expresar y sentir; más no sentirme presionado.

―¿Esperabas llegar a la final?

Cuando yo fui a la competencia, nunca fui con el fin de competir, sino con el fin de dar un mensaje. Pasar a la siguiente fase fue algo que no me esperaba o no tenía en mente. Fui porque me invitaron y dije: ‘Es una buena oportunidad para poder pedir perdón públicamente a mi hija por los errores que he cometido hace muchos años’. Luego, en la segunda fecha, tampoco sabía qué iba a cantar, pero en ese momento me ocurrieron algunos problemas de depresión y bueno dije: ‘Voy a desahogarme, quiero gritar lo que siento’. Creo que mi rap siempre es real. Es lo que pienso, lo que siento, lo que vivo.

―La gente, con sus votos, te ha llevado a la gran final, ¿también quieres ganar?

Ahora sí me gustaría ganar, sería algo bonito para mi carrera de rapero. Mucha gente me dice ‘vas a ganar’. Es un peso complicado. Pero yo no pienso en eso. Si digo ‘voy a ganar’, me voy a desconcentrar, me voy a desenfocar. Lo que sí quiero hacer es dejar un mensaje, porque es mi última presentación. Pase lo que pase, quiero pedir perdón por muchos errores que he cometido. Creo que me he equivocado bastante. He fallado a muchas personas y quiero acabar mis presentación así: pidiendo perdón.

―Pero hay un incentivo económico que te puede servir mucho

En mi presentación anterior recién me enteré de que había un premio económico. De hecho, no veo mucha televisión, tampoco he visto a los otros competidores, que me imagino que son unos capos y tremendos talentos. Trato de enfocarme más en lo mío. Espero, si Dios me da la oportunidad, poder ganarlo (el concurso), pero si no es así, lo importante no es ganar. Yo ya me siento un ganador, la verdad, porque van a pasar los años y mucha gente se puede olvidar de esto, pero va a quedar plasmado el perdón que le pedí a mi hija. Yo creo que ya gané al final. Gané el cariño del público, el respeto de mis colegas y pase lo que pase, solamente voy a ir a dejar mi último mensaje.

―¿No sientes la mochila pesada porque contigo también van los sueños de los demás raperos?

Pues sí, me siento un poco presionado, es una mochila muy pesada. Pero bueno, no hay que pensar en la competencia, en ganar ni en el premio económico. Simplemente, hay que pensar en que tengo que pararme ahí y hacer lo que siempre he hecho: ser real. Y me gustaría ganar porque cuando gana uno, ganamos todos.

―¿En qué momento de la competencia creíste que podrías ganar?

Esa situación lo sentí más en mi última presentación. Me fluyó después de haberme presentado en la semifinal, cuando llamaron a todos para decir quiénes eran los elegidos. En ese momento dije: ‘Quiero ir a la final, quiero ganar’. Creo que fue por el cariño del público. Yo los escuchaba corear mi nombre. Tuve muchos mensajes de apoyo. En ese momento dije: ‘Dios, se lo debo a tantas personas que quiero lograrlo, por todos los que fallé, por todos los que creyeron y por los que no creyeron’.

―¿Por qué la gente debería de votar por ti en la final?

Porque creo ser el ejemplo de muchos chicos que crecen en un barrio, que tienen sueños y de pronto tienen esa oportunidad de tocar el cielo. Yo siento que represento mi realidad, esa realidad que me tocó vivir y esa realidad con la que muchas personas se identifican. Espero que la gente me dé la oportunidad de poder seguir representándola. Creo que merezco tocar la gloria por todo lo que he pasado, todo lo que he luchado. Por la lucha de muchas personas de los barrios, de los rincones del país, por todos los soñadores.

La polémica

―En tus composiciones hablas de fútbol y política, que son temas muy sensibles. ¿no temes las polarizaciones?

El día que yo tenga miedo de escribir, me retiro del rap, me retiro de la composición. Yo no puedo tener miedo, las críticas siempre van a estar. Y te confieso, a veces las críticas me afectan, me duelen. Desde hace mucho tiempo, trato de no leer comentarios, de no leer nada. Se los encargo a otras personas. Pero tener miedo, jamás. Cuando hablé de fútbol, no quise revelar exactamente el equipo por el cual era hincha para no dividir al público. Porque a veces la gente es muy hostil, muy tóxica.

―¿Has recibido amenazas?

En algún momento he hecho alguna canción política y he recibido amenazas. Hagan lo que hagan conmigo, el mensaje va a quedar. Entonces, no tengo miedo. Al contrario, cuando más crean que me pueden censurar, peor lo voy a hacer. En algún momento me decían ‘no escribas la ‘Señora K’, no lo hagas’. Hasta mi madre me pidió entre lágrimas que no suelte esa canción, tenía miedo. Me dijo: ‘Te estás metiendo con gente poderosa’. Yo le dije: ‘Pero es lo que pienso, mamá'. Y es la necesidad de querer decirlo, aunque al final le pedí perdón y de repente le voy a seguir pidiendo perdón. Pero no puedo limitarme, no puedo tener censura.

―¿Cuál es tu gran sueño?

Es acabar mi participación en ‘Perú tiene talento’ y gane o pierda, quiero llegar a mi distrito de Villa El Salvador y que me reciban con mucho cariño. Que haya una tarima, miles de personas y ponerme a cantar allí toda la noche. Creo que eso va a ser lo mejor. Mi sueño es cantar ante miles de personas y escucharlas corear mis canciones, pero sobre todo poner en el mapa a Villa El Salvador, es el distrito de donde vengo y del cual me siento orgulloso.