Jaze: “No podré seguir en FMS Perú y no está en mis planes hacer el ascenso en Argentina”

Jaze es uno de los MC peruanos que, gracias a su freestyle, le ha dado mayor visibilidad al rap improvisado en el país. El atractivo que tiene con su estilo de minuto libre y su forma de rapear ha hecho que sea considerado una de las caras actuales del movimiento.

Hace unos meses, el cantante urbano aseguró que el próximo año se irá a vivir a Argentina para seguir con sus proyectos musicales, ya que allá se encuentra su productor con el que trabajará en un importante próximo álbum. Ante ello, surgieron muchas interrogantes sobre su continuidad en la liga nacional.

“En febrero del próximo año, me voy a vivir a Argentina (...) y no podré seguir en la FMS Perú. El próximo año no está en mis planes hacer el ascenso porque implica demasiado tiempo. En algún momento de 2017, hice ese trabajo, iba a todos lados. En este momento de mi vida, por las otras cosas que tengo que hacer, no podría darme el tiempo de hacer el ascenso en Argentina”, señaló ante la pregunta de La República.

Este sábado 9 de julio se realizará otra fecha de la FMS Perú en Piura, desde las 8.00 p. m. Serán seis batallas las que se realizarán para el total deleite de la afición. Conoce a continuación cuáles son estos enfrentamientos.

FMS Perú: batallas de la fecha 6