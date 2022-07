Blaximental: “Me parece que este año Stick y Nekroos están por encima de todos”

Con información de Mary Luz Aranda-URPI/LR

A medida que pasan los años, la cultura hip hop en Perú va creciendo gracias a algunos de sus representantes, quienes han profesionalizado el género y han dado un paso más allá. Uno de ellos es Blaximental, quien saltó a las pantallas a través de sus One Sesh Sessions y continúa empujando el barco del rap en el país.

Él participó recientemente en el Festival Selvámonos junto a otros artistas internacionales y nacionales. En medio de una fiesta musical, hizo gozar a los asistentes con sus temas a tal punto que, al terminar su show, el público le pidió que se quedara unos minutos más. En ese momento fue consultado por La República sobre la FMS Perú y los candidatos a ganar el anillo al final de temporada.

“Al margen de que sean mis amigos, me parece que este año Stick y Nekros están por encima de todos. Si yo tuviera que escoger, los elegiría a ellos para que representen al país (en el FMS Internacional). Claro que todo varía porque el freestyle es esencia, práctica y momento. Hace tiempo que no batallo, me he dedicado a mi música”, expresó.

El espectáculo que protagonizó se llevó a cabo en Oxampampa, en la 12º edición del festival en mención. En ese contexto, se animó a contar cómo había sido elegido para participar en el evento.

“Cuando yo vi el flyer, noté con sorpresa que era el único rapero y dije: ‘ay, ¿cómo hacemos? Todo el mundo está en rock, habrá que rapear no más’. Bueno, la gente ha respondido bien y desde que llegué, no solo al evento, sino a la ciudad, me trataron de maravilla”, contó.