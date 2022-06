Stick sobre el error de Vijay en FMS Colombia: “Ojalá no le cueste mucho”

Este último fin de semana se llevó acabo la FMS Colombia donde un peruano fue invitado a una batalla de exhibición. Se trata de Vijay Kesh, quien tuvo en frente a Coloso, actual líder del ranking de ascenso en ese país. El versus fue polémico por una particularidad: el error del rapero nacional en una rima.

Durante su turno, Vijay mencionó una barra poco agradable para el público asistente que, en segundos, comenzó a abuchearlo debido a la insatisfacción. Si bien este accionar no fue muy escandaloso, el impase fue material de conversación de muchos creadores de contenido como Stick, el tricampeón internacional de Red Bull Perú.

“Vijay cometió un error y no es la primera vez que le pasa porque también sucedió en FMS Chiclayo. Obviamente, la intención de él no es esa, sino conectar con la gente, pero quizás no fueron las palabras adecuadas. Decir que lo mejor que saben hacer los colombianos es droga... Quizás no lo supo decir y ojalá no le cueste mucho”, dijo mediante su canal de YouTube.

Pese al corto momento donde los presentes incluso lo silbaron, el MC peruano pudo recomponerse rápidamente para seguir asumiendo su rol de batallador sobre el escenario. Finalmente, el jurado le dio la batalla a Coloso tras una réplica.

Mira aquí el error de Vijay Kesh en la FMS Colombia