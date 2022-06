Nekroos sobre participar en Red Bull: “Tengo ganas de volver, pero no sé cuándo”

El freestyle peruano a nivel competitivo ha visto sus frutos en los últimos años gracias al trabajo y profesionalismo que algunos MC pusieron en práctica. Uno de ellos es Nekroos, quien es considerado uno de los mejores batalladores en la escena nacional.

El MC es actual líder de la FMS Perú y se distingue de sus compañeros por asumir un rol protagónico sobre la tarima. A través de sus redes sociales, un seguidor le preguntó sobre su posible regreso a Red Bull Batalla de los Gallos y su respuesta fue esperanzadora, aunque no muy específica.

“Siempre me hacen esa pregunta y cada vez me transmiten más las ganas que tienen de verme en Red Bull. De hecho, tengo ganas de volver pronto, pero no se cuándo. Definitivamente, este año no podrá ser, pero en algún momento iré a darle a esta historia el final que se merece, porque cada día siento la ilusión de mi público, que quiere verme ahí ganando, y también porque hay personas especiales a las que les gustaría verme volver y ganar”, dijo mediante una de sus historias en Instagram.

La última participación que tuvo Nekroos en Red Bull fue en la edición 2018, en la cual tuvo que enfrentar a Jaze en los octavos de final y, tras una réplica, fue eliminado. Desde entonces no ha vuelto a la máxima competencia del freestyle, pero sus deseos de regresar están intactos.

“Espero volver pronto, espero que estén todos compitiendo y que el público también pueda asistir”, añadió líneas debajo.

