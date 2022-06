Street revela el verdadero motivo por el que dejó Rapper School

En la escena peruana de Hip Hop, un grupo se encargó de visibilizar la cultura dentro y fuera del país. Este fue Rapper School que, desde finales de los años 90, sacaron la cara por el rap que antes no tenía la acogida que hoy goza.

Inicialmente, era conformada por Norick, Warrior, Dj Deportado y Street. El último en mención dejó de un momento a otro de integrar el elenco. Desde entonces, se han creado diversas versiones sobre lo acontecido. ¿Fue expulsado? La respuesta fue aclarada recientemente en un podcast.

“Se han dicho muchas cosas y una de las que me molesta es que se le eche la culpa a mi familia. Quiero dejar en claro que mis hijos y mi familia nunca fueron un tropiezo para mí. Al contrario, el tener una familia te da más vida y la vida te hace contar muchas más historias”, inició tras la pregunta.

Seguidamente, contó cuál fue el verdadero motivo por el cual él decidió no continuar junto a Rapper School.

“Lo que fue un tropiezo para mí (...) fue mi falta de tiempo. Yo no tenía mucho tiempo como lo tuvieron ellos. Tenía una familia. Creo que Deportado también tenía familia ese momento. Pero todo depende de la calidad de vida que le quieras dar a tu familia”, señaló.

De esa manera, continúo explicando que ser rapero, por lo menos en Perú, no te da lujos ni comodidades y, al tener responsabilidades, tuvo que buscar otras maneras de generar ingresos.

“No iba a arriesgar a mi familia por un sueño. Tenía prioridades como la canción que tengo, dos hijos y debía darle cosas que no tenía”, haciendo referencia a los gastos que empezaba a cubrir.

En esa línea, fue muy enfático al hablar que nadie lo sacó del grupo. Aseguró que por las necesidades del momento no pudo continuar con la ruta que hoy sus compañeros continúan llevando a cabo.

“A mí nadie me sacó del grupo, decisión totalmente mía. Me hubiera gustado que se entienda el por qué, particularmente creo que no se entendió, pero no le tiro la mala a nadie. Ellos siguieron con lo suyo y cada logro que tienen (...) me agrada”, terminó.

Escucha “Pase lo que pase” de Rapper School