Mecha sobre la FMS Perú: “Quiero que la gane Kian, es demasiado bueno”

La FMS Argentina celebrará este sábado 18 de junio su cuarta jornada en Rosario y algunos competidores ya viven la previa de lo que será la justa. En ella se realizarán seis batallas imperdibles en las que todo buen seguidor del freestyle mundial debe mantenerse al tanto.

En ese sentido, La República participó de la rueda de prensa junto a Mecha, quien se animó a hablar acerca de la FMS Perú. Comentaron acerca de sus favoritos en esta liga y lo disfrutable que es frente a jornadas como la recientemente hecha en Chiclayo.

“Hace poco vi la batalla de Jaze contra Blackcode y me gustó mucho, más allá de la polémica que hubo. Pero fuera de eso siempre tuve una predisposición bien piola para con Kian, el otro día vi que perdió y me puse triste, pero quiero que la gane Kian porque es demasiado bueno ese pibe y me cae bien”, dijo.

Asimismo, mostró su deseo de poder clasificar al segundo corte internacional ya que el primero le fue esquivo.

“No habiendo clasificado al primer corte, todas las fichas están para al segundo tratar de clasificar. Todavía falta bastante, pero la batalla contra Katra puede ser bastante complicada porque es uno de los estilos contra los que más se me complica competir”, añadió.

FMS Argentina: ¿cuándo se realizará la jornada 4?

La jornada 4 de la FMS Argentina se realizará el sábado 18 de junio desde la 3.00 p. m. (horario argentino).

¿Cómo va la tabla de posiciones de la FMS Argentina?

El actual líder de la FMS Argentina es Larrix con puntaje perfecto. Debajo de él se encuentra Papo, quien solo se diferencia por el score acumulado, y en el tercer lugar está Stuart con 6 unidades. Conoce a continuación la tabla de posiciones: