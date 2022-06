Letras revela que Miguel Trauco le compró los pasajes para que viaje a la final de Raptonda

Llegar a una competencia nacional de freestyle siendo de provincia debe de ser un gran reto, sobre todo porque uno tiene que asumir mayores gastos debido al traslado, los hospedaje, la alimentación. Es una realidad, sucede constantemente en los MC de otras ciudades, donde el talento comienza a hacerse fuerte con el pasar del tiempo.

El caso de Letras, de Tarapoto, es uno de ellos. Dentro de su palmarés resalta una Copa Federación y el subcampeonato de la Final Nacional de Raptonda 2022. Al respecto de esta última competencia, el batallador reveló que para llegar a Lima recibió el apoyo de Miguel Trauco, jugador de la selección peruana de fútbol.

“Me empezó a seguir de la nada y dije: ‘¿Será el real?’. Entré y sí era. Le hablé y le dije que era un honor que me siga. Estaba por mandarle que esperaba su apoyo y me preguntó cuándo era mi siguiente cumpleaños. Y me dijo que me compraría dos vuelos”, contó.

Es entonces que Letras llega hasta la final de Raptonda nacional para enfrentar a su similar de Huancayo, Willy MC, quien finalmente salió campeón. Aún así el gran gesto del defensa de la selección será, sin duda, muy recordado, pues le otorgó una enorme alegría.

A propósito de él, recientemente debutó en la FMS Perú en calidad de invitado. Tuvo en frente a Vijay Kesh, quien, tras una réplica, se impuso a su colega en los estrictos rounds que exige la liga.