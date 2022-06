MR. Ego acusa a Jaze de que escribe sus minutos

El protagonismo que ha asumido Jaze dentro de las competencias internacionales de freestyle es uno de los más sobresalientes dentro de la escena peruana. Dentro de las cualidades que lo definen se puede destacar su gran ingenio, el flow y la capacidad que tiene para rimar con las mismas terminaciones durante minutos.

Sin embargo, como en todo ambiente, es del agrado de algunos y no de otros. Mr. Ego, freestyler y actual participante de la FMS España, habló acerca de lo que el peruano viene realizando en la liga y sus comentarios no fueron del todo positivos para algunos oídos.

“Él tiene altos y bajos, qué casualidad que los bajos son todos con conceptos y los altos son todos libres. ¡Casualidad!”, dijo a través de su canal. Acto seguido, ironizó: “Ay, no es que Jaze se siente más cómodo en los libres... a mí no me pueden vender la moto”, expresó.

Dentro de las distintas FMS, se encuentra una pluralidad de estilos que se prestan para la polémica. El caso de “Jazito” es uno de ellos, ya que a través de un estilo fresco acompañado de su flow pudo salir campeón en la temporada pasada, aún así el defender su actual título se ha tornado complicado, puesto que sus resultados no han sido del todo deseados.

