Tiago PZK revela cómo la Policía lo arrestó en una ocasión

Dentro del rap como género, se han visto muchos casos de algunas detenciones sin motivo por parte de algunas autoridades en contra de los artistas. Recientemente, el cantante argentino Tiago PZK contó en una entrevista para “Los 340 Colombia” que en una ocasión fue llevado a un departamento policial.

“Una vez en una provincia muy alejada de Buenos Aires quedé varado con 15 años. Me dejaron tirado en la organización de un evento y con 15 años me la rebusqué para volver a mi casa. Fui a la peatonal de esa ciudad, puse mi gorra en el piso y empecé a rapear. Entonces improvisaba con la gente que pasaba, con el perro, la señora, la blusa, etc. Y la gente me iba dejando dinero”, relataba.

El problema vino cuando no había notado que el realizar esa actividad en un espacio público era sancionado por las agentes de seguridad.

“No se podía rapear porque un policía me había avisado. Yo seguí y terminé discutiendo con él para que me entienda. No entendió y me llevaron a la comisaría”, dijo. Todo ello sucedió antes de que el autor de “Entre nosotros” escale a la fama y sea uno de los máximos referentes de la música en su país.

¿Quién es Tiago PZK?

Tiago PZK es el nombre artístico de Tiago Uriel Pacheco, reconocido rapero argentino de tiene 20 años. Dentro de sus temas más escuchados están “Entre nosotros”, “Salimos de noche” ft. Trueno y su sesión junto a Bizarrap.

¿Qué significa el PZK de Tiago?

Las siglas PZK hacen referencia a “Pateando Zonas Krew”, el primer grupo de rap que tuvo el argentino y con el cual se identificó al pasar por diferentes barrios y distritos para competir.

