FMS Perú: ¿cómo va la tabla de posiciones antes de la jornada 5?

¡Fin de semana a puro freestyle! La FMS Perú volverá a los escenarios este domingo 5 de junio para protagonizar la quinta jornada desde Chiclayo, ciudad que acogerá la rima improvisada. En ella se desarrollarán seis batallas entre los doce competidores que forman parte del certamen.

Tras el primer corte internacional, los MC tienen presente que sumar la mayor cantidad de puntos fecha a fecha contribuirá enormemente en sus objetivos en la competencia. Si bien algunos no iniciaron bien el certamen, otros con más experiencia sí lo hacen. Factor que les permite representar al país cada cierto tiempo.

Por ahora, el primer lugar en la tabla lo tiene Nekroos con 10 puntos. Él se ha mostrado decidido en ganar la temporada que el año pasado le fue esquivo y durante la presente edición viene construyendo esa ruta hacia el triunfo.

En segundo lugar se encuentra Jaze, el vigente campeón, quien tuvo un inesperado comienzo con algunas derrotas que poco a poco ha sabido manejar para ubicarse en esta posición con 8 unidades.

El tercero de ellos y no muy distante de los dos primeros lugares es Stick, quien también ha sumado 8 puntos. No es novedad decir que es uno de los mejores manejando el formato con los exigentes rounds que se ponen en práctica, pero al tratarse del tricampeón de Red Bull Batalla Perú, sería extraño no verlo en el podio.

Conoce la tabla de posicione de la FMS Perú

Esta es la actual tabla de posiciones de la FMS Perú antes del inicio de la quinta jornada: