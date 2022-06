¡Freestyle puro! Policía batalla contra improvisador y desata emoción en los asistentes

El freestyle continúa trayendo sorpresas y esta vez no a nivel de eventos. Un policía remeció las redes sociales luego de que se animara a ofrecer una batalla de improvisación contra un rapero. Este suceso ha llamado la atención de varios seguidores del movimiento quienes han reconocido el talento del agente al rimar.

Los espectadores que estuvieron al rededor pudieron disfrutar de este versus en medio de gritos de emoción por las contundentes rimas que ofrecía el efectivo policial, quien en todo momento demostró manejar la instrumental y el formato que era un 4x4 libre.

Algunos de los usuarios en Tik Tok han valorado las rimas de policía y lo han tildado como “Tombo MC” por su gran talento para la rima improvisada. Dentro del video exhibido se escucha cómo este es capaz de responder a un ataque de su rival.

“Con el estilo brother yo entro al mando, cómo está aquí la gente, está improsivando, pero hay algo que te estás olvidando, cuando te roben y llores no me vayas a estar llamando”, recitó y la gente no tardó en demostrarle su apoyo tras lo rimado.

Mira aquí parte de la batalla del policía