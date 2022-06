Chuty sobre qué no improvisar: “Hay ciertos temas con los que no se puede jugar”

Dentro de la disciplina del freestyle muy a menudo se habla del rol protagónico que asumen algunos competidores sobre otros. Durante cada evento se comenta sobre los resultados de una batalla y casi nunca acerca del contenido usado en el enfrentamiento, específicamente en cuanto a los recursos que un MC puede emplear para ganar.

Ante ello, Chuty fue consultado al respecto y se mostró tajante al señalar que hay temáticas personales que, por lo menos él, no llevaría a la competencia para sobreponerse a un rival, pues no todo vale a la hora de improvisar.

“Hay ciertos temas, ya por ser un poco más quisquillosos, que no son tan evidentes y con los que no se puede jugar. A mí, hablar de familiares difuntos de un compañero, cuando sé que es verdad, no me va. Por ejemplo, si yo compito con Jota y se le muere la tortuga, no me sale decirle eso porque sé que le estoy intentando hacer daño a la persona. Yo me tengo que meter con Jota y con su carrera”, resaltó.

En los certámenes de improvisación, más allá de la competencia en sí, prevalece el espectáculo y en la búsqueda por otorgar un gran show hay ciertos filtros que son excedidos por los freestylers. La mayoría de ocasiones el público no lo nota porque entre el deleite y el disfrute se dejan llevar por lo rapeado. En ese sentido, el español dijo lo siguiente:

“Entiendo que cada competidor tiene sus límites. Hay algunos que no tienen ninguno. Pero, para mí, sí hay. Es mi forma de ver y mi forma de competir. Pero, bueno, cada persona es un mundo”, expresó.