Strike: “Siempre he tenido el deseo de batallar en FMS Argentina”

Dentro de la escena peruana de freestyle, hay un competidor que es muy querido por la gente del Callao. Hablamos de Strike, quien en los últimos años se ha convertido en uno de los MC nacionales que no solo representa el barrio ‘chalaco’, sino también se ha ganado un nombre en la movida por sus grandes capacidades para batallar.

El rapero participó en una rueda de prensa previo a la quinta jornada de la FMS Perú, que será celebrada en Chiclayo. A su turno, habló acerca de su batalla contra Vijay Kesh y sobre su gusto por competir en la FMS Argentina, la cual, según consideró, tiene parte de su estilo innato.

“Siempre, y hasta ahora no he tenido la oportunidad, he tenido el deseo de batallar en Argentina. Hasta ahora no he batallado ahí y me gusta mucho porque tiene una esencia que me gusta a mí en cuanto a transmitir. En llegar hacia el púbico con mucho punch, muchas sangre. Sin duda alguna, sería FMS Argentina”, dijo.

Es así que mostró su simpatía por competir en algún momento de su carrera en la liga gaucha, que tiene grandes representantes en sus filas, tales como Larrix, Stuart, Klan, Zaina, Wolf, Papo, entre otros.

FMS Perú: ¿cuándo se realizará la quinta jornada?

La quinta jornada está programada para el domingo 5 de junio. Serán seis batallas las que se realizarán con la presencia del público chiclayano.

FMS Perú: ¿cuáles son las batallas para la quinta jornada?

Revisa a continuación las batallas de la fecha 5 de FMS Perú: