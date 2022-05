Force y la polémica rima que reutilizó en las regionales de la batalla de gallos

Dentro de las competencias de freestyle se habla mucho acerca de la originalidad que deben tener las rimas. Si bien a lo largo de la historia se pusieron en práctica algunas recicladas no tan bien recibidas por el público y gente de la movida, se sabe que el motivo base de este deporte verbal es la improvisación como tal.

En la Red Bull regional de Barcelona, hubo un hecho polémico que con el pasar de las horas tomó mayor fuerza. Sucedió que Force repitió un patrón totalmente igual durante su batalla contra Mounts por los cuartos de final. Esto ha generado un sinfín de críticas por la carencia de recursos para batallar, sobre todo, en una competencia de tal exigencia.

En el versus, el también youtuber recitó una rima que meses atrás la había dicho en otra batalla. Lo irónico fue que el patrón no tuvo ninguna alteración y, tras el evento, miles de seguidores lo hicieron saber mediante las redes sociales.

Es así que Force quedó en evidencia, principalmente, en esa ronda, que más adelante le permitió llegar a la final frente a Mr. Ego, en la que no pudo salir airoso.

Uno de los que opinó al respecto fue Aczino, quien defendió al español haciendo mención que en ocasiones, al batallar, las ideas se quedan presentes.

“(De) los que critican a Force, la mayoría no hace freestyle. Hay muchas veces que las ideas se quedan grabadas, y a veces no sabes si es algo que se te ocurre en el momento, algo que ya dijiste o algo que dijo alguien más… cosas de freestylers. No lo vas a comprender”, escribió vía Twitter.

Mira aquí el controversial patrón de Force