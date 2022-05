Akapellah y la razón por la cual no llegó a participar en FMS Argentina

Venezuela es cuna de grandes raperos y una muestra de ello es Pedro Elías Aquino Cova, mejor conocido como Akapellah. El artista en mención es muy reconocido por su gran contribución al género y a la cultura en general, pues a través de sus temas ha hecho que el rap en Sudamérica sea valorado y escuchado.

Hace años se voceaba su participación en la FMS Argentina porque era de su agrado. Si bien él no es un rapero competitivo que suele apuntarse a diferentes batallas y eventos, sí es un freestyler muy respetado. Se le recuerda mucho en una batalla frente a Aczino en la God Level 2016 que finalmente gana el venezolano.

El creador de contenido y actual jurado de FMS Perú, HBD, lo entrevistó para su canal “Detodoy Rap” donde le preguntó acerca de su posible ingreso a la liga argentina de freestyle y respondió que no se concretó debido a un problema de salud.

“Lo que hubo fue un acercamiento cuando yo estaba en Argentina y se iba a llevar a cabo la FMS. Me manifesté mediante un conocido y les hice saber que estaba ahí de visita, y que me gustaría ir a ver. A raíz de ello me dijeron si me gustaría participar como invitado y todo estaba genial hasta que llegó la prueba de Covid por protocolo y no la pasé. Tenía Covid sin saber”, contó.

Es así que reveló que ya tenía todo planeado para acudir en calidad de visitante en una de las fechas establecidas; sin embargo, no logró hacerse realidad pese a que estuvo muy cerca de concretar su participación.

Asimismo, se animó a comentar sobre si aún considera esa oportunidad: “Ahorita no sabría decirte sobre si en algún momento ocurrirá, los próximos meses tengo todo full. Iba a ocurrir en diciembre de manera súper espontánea”, expresó.