¿Quién es Bizarrap y qué hay detrás del éxito que tiene en sus sesiones?

El rap como género en Latinoamérica ha sido poco vistoso en los últimos años pese a tener grandes representantes. A raíz de la popularidad que tuvo el freestyle fue mayor su exposición y ello es resultado del arduo trabajo que vienen haciendo los artistas durante décadas.

La producción musical ha sido un factor importante y poco reconocido para su éxito. En Argentina, Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bizarrap, ha roto todo tipo de obstáculos numéricos por los grandes resultados que han obtenido sus proyectos. El más importante, sin duda, demostrado en las “Bizarrap Sessions”, cuyo origen fueron mediante grabaciones de improvisaciones.

La primera entrega que tuvo fue una colaboración con Kodigo, un excompetidor en batallas. El tema salió a la luz el 17 de noviembre de 2018 y en aquel tiempo Kodigo era voceado como el mejor freestyler que tenía Argentina por la gran habilidad de rimar a una velocidad inigualable. Ello contribuyó enormemente a que salte a la escena una nueva visión de composición bajo un estilo ameno, creativo y con ritmos muy sobresalientes.

Este último aspecto continúa siendo de los más atractivos. Al hablar de una sesión de Bizarrap podemos referirnos a un mixtura de ritmos entre bombos, cajas, platillos e incluso sonidos propios de otros géneros como el reguetón, que son acoplados a la instrumental según la habilidad del artista invitado.

Contaba en una de las tantas entrevistas que le hicieron que el primer acercamiento que tuvo con la música fue gracias a sus padres quienes oían temas de todo tipo, pero que tuvo mayor cercanía con la electrónica. Ahí se centra la clave de su éxito, el darle mayor proporción de volumen a algunos sonidos por encima de otros para captar en segundos la atención del oyente.

En segundo lugar se destaca por emplear un marketing orgánico nunca antes puesto en práctica por otros personajes de la escena. La discreción ha sido una de sus estrategias, ya que a través de ella genera más expectativa y especulación para el día oficial del lanzamiento. Cuando llega la fecha de publicación hay millones de personas esperándolo, lo que genera un mejor posicionamiento en las plataformas musicales, pues al ser más oído, es rebotado por los algoritmos a manera de sugerencia o dentro de las listas relacionadas a las preferencias que se escuchan para así llegar a más gente.

Asimismo, la escenografía que tiene en su sala de grabaciones continúa siendo la misma pese a ser trasladada de Buena Vista a Miami. Los colores, la posición del micrófono y de las cámaras se mantiene bajo la misma línea desde sus primeras apariciones. El seguidor de su trabajo nunca notó el cambio de sede que tuvo su estudio.

Todo este trabajo lo ha llevado a ser uno de los artistas con mejor posicionamiento en el mundo. Su nombre es una marca relacionada con el género urbano y sus números son cada vez más grandes como premio a su profesionalismo a sus 23 años.

¿Qué significa BZRP?

BZRP es la abreviación que usa Bizarrap en sus sesiones musicales y de freestyle. Su significado es el nombre artístico.

Bizarrap: ¿habrá colaboración con Daddy Yanke?

En una entrevista con Los 40 principales de Chile, el artista puertorriqueño comentó que hubo un acercamiento con “Biza” para grabar una sesión; sin embargo, no se concretó porque en ese tiempo se encontraba trabajando su álbum “Legendaddy”.

“Se llegó a hablar, pero es que ‘Legendaddy’ me consumió tanto, tanto y tanto. Me demandó bastante tiempo que en realidad he tratado de sacar tiempo. Si saqué tiempo para alguien fue bien limitado. Ahora tengo que decir con que ya cumplí. Valga la aclaración con los intercambios que tenía. Con Rauw y con Myke. Y ya, así cerré mi ciclo”, dijo.