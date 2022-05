FMS Internacional: ¿por qué Gazir no estará presente en el primer corte?

Los ánimos están a tope por el inicio de una de las competencias más esperadas del mes. Luego de tanta espera, se realizará el primer corte internacional en dos ciudades. La primera de ellas en Valencia, el 14 de mayo, y la segunda en Ciudad de México, el 28 del mismo mes .

Serán un total de 24 participantes (4 por cada liga) los que representarán a sus naciones en este primer torneo de carácter mundial, en el que se medirán los mejores hasta la tercera fecha de cada FMS. Sin embargo, se viene hablando de una significativa ausencia.

Se trata de Gazir, quien no ha sido seleccionado por un motivo poco conocido o quizá no muy recordado. Él salió campeón en la última final internacional de FMS, por lo que tiene su cupo asegurado a la próxima edición. Tras esto, no necesita medirse en este tipo de certámenes. Además, con su ausencia, puede darle el cupo a un compañero de su liga natal, como sucedió con Blon.

Batallas de FMS Internacional en Valencia

Serán seis batallas por ciudad. Estas son:

Chuty vs. Basek (primero de FMS España vs. cuarto de FMS Chile)

Teorema vs. Stick (primero de FMS Chile vs. cuarto de FMS Perú)

Nekroos vs. Blon (primero de FMS Perú vs. cuarto de FMS España)

Papo o Stuart (falta definir el puesto) vs. Lobo Estepario (segundo FMS Argentina vs. tercero FMS México)

Filósofo vs. Papo o Stuart (segundo FMS Colombia vs. tercero de FMS Argentina)

Rapder vs. Chang (segunda FMS México vs. tercero FMS Colombia)

Batallas de FMS Internacional en Ciudad de México