¿Qué pasó con Arkano y por qué ya no compite en eventos de freestyle?

Al hablar de freestyle en España, podemos referirnos a uno de los países con mejores talentos y representantes dentro de la disciplina. Una breve muestra de ello son sus participaciones en eventos como Red Bull, FMS y demás, donde casi siempre superan a sus similares con categoría y superioridad.

Uno de los que resaltó en su momento fue Arkano, quien batió múltiples marcas durante su trayectoria, como por ejemplo ser campeón de Red Bull España 2009 con solo 15 años e incluso registrar un Récord Guinness tras estar improvisando por un total de 24 horas 34 minutos y 27 segundos.

PUEDES VER: Urban Roosters lanza comunicado sobre 2 batallas de FMS Internacional

En 2015, compitió en la Batalla de Gallos de su país y nuevamente ganó. En la Internacional de Chile de aquel año tuvo que enfrentar a grandes freestylers de la escena como Dtoke y Aczino, a quienes venció en cuartos de final y semifinales.

Arkano llegaba a esta competencia con una agilidad mental muy aplaudida. España había escogido a uno de los mejores batalladores para aquella edición y eso se vio reflejado en la final contra el chileno Tom Crowley, donde el alicantino logró coronarse como el mejor de la temporada.

El último año en el que compitió fue en 2018. A partir de entonces, participó en algunos certámenes como juez y también en innovadores espacios como el programa “Proyecto Arkano”, en la televisión pública española, o “Laissez Faire”, en el cual ofrecía un espectáculo de freestyle en compañía de 50 personas.

Actualmente, es un portavoz de la igualdad y la libertad. La imagen que otorga a través de los medios de comunicación y espacios donde se le muestra ha logrado que sea considerado como una de las figuras musicales más representativas de habla hispana.

PUEDES VER: El gran ausente de la FMS Perú que no estará en el primer corte internacional

Arkano: el motivo por el cual dejó las batallas

En febrero de 2019, Arkano se despidió de las competencias de freestyle con un minuto improvisado en FMS España donde mencionaba a sus compañeros. La emotividad que puso en práctica durante aquel momento fue aplaudida por los espectadores. Era el adiós de un grande.

“Salir a un escenario y de repente ver a un compañero con el que has compartido tantas cosas y tener que insultarle. Es simplemente que no me siento cómodo, todo mi respeto a los que lo hacen y siguen haciendo. Pero bueno, en esta etapa de mi vida, no lo disfruto”, dijo a través de los micrófonos de Playz.